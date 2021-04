Incidentul s-a petrecut marți, 30 martie. Avionul a decolat spre Memphis în jurul orei locale 13.15. Un stol de păsări a lovit aeronava Boeing 757-200, s-a declanșat incendiu, iar unul dintre motoare a fost compromis.

The damage after a Delta charter carrying the @utahjazz struck a flock of birds mid-air today. The plane turned around and made an emergency landing at @slcairport. #TakeNote pic.twitter.com/h7IyL5usmL — Marc Sternfield (@msternfield) March 30, 2021

#DL8944, Salt Lake City-Memphis, returned to SLC shortly after takeoff with what appears to be a left engine issue. Playback is available at https://t.co/jIv9JWMHAZ



This Boeing 757-200 is powered by PW2037 engines. It's one of the dedicated charter 757s in Delta's fleet. https://t.co/cgtoTb2Eb8 — Flightradar24 (@flightradar24) March 30, 2021

Piloții s-au întors la Salt Lake și au aterizat în siguranță.

Conducerea clubului Utah Jazz a confirmat că avionul a revenit pe aeroport la scurt timp după decolare.

După incident, mai mulţi baschetbalişti şi-au arătat în social media recunoştinţa pentru aterizarea în siguranţă. Mesajele lor relevă momentele tensionate pe care le-au traversat.

Royce ONeale, 27 de ani, a scris: „Dumnezeu a fost bun cu noi”. „O zi binecuvântată”, a completat Gobert.

Donovan Mitchel, Mike Conley, croatul Bogdanovici, francezul Gobert, turcul Ilyasova sau australianul Ingles sunt cei mai cunoscuți jucători din echipă.

GOD is good ???? — Royce O'Neale (@BucketsONeale00) March 30, 2021

Its a beautiful day! — Rudy Gobert (@rudygobert27) March 30, 2021

Jazz s-a îmbarcat pe un avion diferit câteva ore mai târziu și a ajuns cu bine la Memphis.

Jazz, franciză care a debutat în NBA în 1974, la News Orleans, dar s-a mutat la Utah cinci ani mai târziu, are programat miercuri meciul cu Memphis Grizzlies.

Utah Jazz nu are niciun titlu în liga profesionistă nord-americană. Și-a câștigat de două ori conferința, în 1997 și 1998. John Stockton și Karl Malone sunt doi dintre cei mai mari baschetbaliști din istoria lui Jazz. Ca antrenor, numele lui Jerry Sloan este legendar.

Foto: Twitter Marc Sternfield

