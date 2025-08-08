„Am ajuns la destinația finală!

Astăzi, la ora 18:25, după 40 de zile de înot, am atins destinația finală: confluența Canalului Main–Dunăre cu mărețul fluviu Dunărea. Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren. În premieră mondială: de la Marea Nordului la Marea Neagră. Astfel, am devenit primul om din lume care a traversat un continent înot, urmând celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre”, a transmis Avran Iancu într-o postare pe Facebook.

Această reușită îi oferă șansa de a obține distincția The World’s First „Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.

„Asta înseamnă: 4.448 km fără neopren

Dunărea – 2.860 km, 89 zile (2017) – ratificat

Rinul – 1.032 km, 48 zile (2023) – ratificat

Canalul Main–Dunăre – 556 km, 40 zile (2025) – în curs de ratificare

În total: 177 de zile, adică 6 luni – o jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele. Și asta, în doar 3 ani de carieră!”, se mai arată în postare.

Sportivul a recunoscut sacrificiile făcute, adresându-se emoționat familiei: „Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare față de fetele mele pentru toate aceste absențe din copilăria lor. Dar știu că ele înțeleg, poate mai bine decât oricine, sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Și de ce”.

„Dincolo de performanțele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut. De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită”, a mai mărturisit Avram Iancu.

În trecut, Avram Iancu a mai realizat performanțe notabile, conform News.ro. În 2017, a înotat Dunărea în 89 de zile, marcând 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. În 2023, a parcurs Rinul în 48 de zile, promovând integrarea României în Spațiul Schengen.

Amintim că, la începutul lunii iunie, acesta a înotat 10 kilometri în râul Crișul Repede, fără costum de neopren, pentru a sprijini o cauză umanitară. Cursa lui a fost dedicată Anei, o fetiță de doar 9 ani din Oradea, care suferă de o gravă malformație cardiacă și are nevoie de o operație salvatoare în Statele Unite ale Americii.

