Joi se decernează Balonul de Aur 2017. Cristiano Ronaldo, marele favorit

Joi se decernează Balonul de Aur 2017. Portughezul Cristiano Ronaldo, cel care a triumfat și anul trecut, este marele favorit.

ACTUALIZARE 19.00.

CLASAMENT

11. Edison Cavani (PSG)

12. Isco (Real Madrid)

13. Luis Suarez (FC Barcelona)

14. Kevin De Bruyne (Manchester City)

15. Paulo Dybala (Juventus)

16. Marcelo (Real Madrid)

17. Toni Kroos (Real Madrid)

18. Antoine Griezmann (Atletico)

19. Eden Hazard (Chelsea)

20. David De Gea (Manchester United)

21. Leonardo Bonucci (AC Milan), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

23. Sadio Mane (Liverpool)

24. Radamel Falcao (AS Monaco)

25. Karim Benzema (Real)

26. Jan Oblak (Aletico)

27. Mats Hummels (Bayern Munchen)

28. Dzeko (AS Roma)

29. Dries Mertens (Napoli), Philippe Coutinho (FC Liverpool)

În cazul în care starul lui Real Madrid va fi desemnat câştigător, va fi pentru a cincea oară în carieră când primeşte trofeul. Astfel, îl va egala pe Leo Messi.

Brazilianul Kaka, în 2007, ca jucător al lui AC Milan, este ultimul în afara celor doi care a primit râvnita distincţie acordată de revista France Footbal încă din 1956.

Pentru o scurtă perioadă, Balonul de Aur a fost acordat de cunoscuta publicaţie franceză în colaborare cu FIFA. În 2016, FIFA a pus capăt colaborării iniţiate în 2010 cu France Football pentru acordarea Balonului de Aur.

Ceremonia de acordare a premiului va debuta la ora locală 19:45 (20:45 în România). Clasamentul final în clasamentul Balonului de Aur va începe să fie anunţat, în ordine inversă, de la ora 16:00 (17:00 în România).

Cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2017



Neymar (Brazilia, FC Barcelona/PSG), Luka Modric (Croaţia/Real Madrid), Paulo Dybala (Argentina, Juventus), Marcelo (Brazilia, Real Madrid), N’Golo Kante (Franţa, Chelsea), Sergio Ramos (Spania, Real Madrid), Luis Suarez (Uruguay, FC Barcelona), Philippe Coutinho (Brazilia, FC Liverpool), Dries Mertens (Belgia, Napoli), Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munchen), David De Gea (Spania, Manchester United), Harry Kane (Anglia, Tottenham), Edin Dzeko (Bosnia, AS Roma), Radamel Falcao (Columbia, AS Monaco), Sadio Mane (Senegal, FC Liverpool), Gianluigi Buffon (Italia, Juventus), Toni Kroos (Germania, Real Madrid), Antoine Griezmann (Franţa, Atletico Madrid), Karim Benzema (Franţa, Real Madrid), Mats Hummels (Germania, Bayern Munchen), Edinson Cavani (Uruguay, Paris St. Germain), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund), Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona), Kylian Mbappe (Franţa, AS Monaco/PSG), Isco (Spania, Real Madrid), Leonardo Bonucci (Italia, Juventus/AC Milan), Eden Hazard (Belgia, Chelsea) Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madrid)