Atacantul lusitan a deschis scorul în minutul 4, când a trimis balonul în poartă cu capul, din interiorul careului mic, învingându-l pe goalkeeperul român Siliviu Lung jr, titular la Al Raed, la fel ca şi atacantul Alexandru Mitriţă (înlocuit în minutul 84).

La finalul meciului, Cristiano i-a dăruit tricoul său de joc lui Marius Şumudică, cu care s-a îmbrăţişat, au arătat înregistrările care au circulat pe rețelele sociale.

الاسطورة كريستيانو رونالدو يهدي قميصه لـ مدرب الرائد سوموديكا ❤️ pic.twitter.com/JfudpQ3jdX — عالم القوت (@GOATTWORLD) April 28, 2023

„Normal că este un motiv de mândrie pentru oricine care are tricoul lui Ronaldo, dar nu a fost scopul meu să i-l cer. Am vorbit puțin și după încălzire, și după finalul meciului, lucruri comune legate de Madeira, Funchal, pentru că am jucat și eu la Maritimo”, a precizat „Șumi”.

„Întâlnire de ținut minte”

„Chiar avem o cunoștință comună, pe Joao Camacho. Era director la Maritimo când am jucat eu acolo, după care a lucrat cu Cristiano, ca impresar în firma Gestifute a celebrului Jorge Mendes, cu care Ronaldo s-a transferat la cele mai mari echipe”, a explicat Șumudică.

Recomandări Mami, cel mai în vârstă pilot în activitate din România a împlinit 70 de ani. De zbor

E un om foarte deschis și extrem de respectuos, cum nu cred că sunt foarte mulți dintre cei care ajung la un asemenea nivel. Chiar dacă rezultatul m-a supărat, este o întâlnire pe care o s-o țin minte. Marius Șumudică:

Al Nassr, ocupanta locului secund în clasament, are 56 de puncte şi s-a apropiat la trei lungimi de liderul Al Ittihad, care are însă un joc mai puţin disputat. Al Raed ocupă locul 11 (din 16 echipe), cu 26 de puncte.

Playtech.ro Vestea incredibilă primită de un angajat Lidl care a fost demis. Câți bani a câștigat la tribunal

Viva.ro Cum arată fiica Adelinei Pestrițu, la 5 ani. Nu a mai postat fotografii cu ea de 2 ani. E superbă: păr lung, ondulat, ochi verzi

TVMANIA.RO Mirela Zeța, înapoi la „Mondenii”? „Orice lucru bun are un început și...”. EXCLUSIV

Observatornews.ro Ce arată autopsia Rozei, fetița româncă ucisă fără milă în Franța. Trupul copilei a fost găsit într-un sac de gunoi, în apartamentul unui vecin

Știrileprotv.ro Momentul dramatic în care un elev de 13 ani preia controlul unui autobuz după ce șoferița a leșinat la volan | VIDEO

FANATIK.RO Ce face Laura Cosoi după ce Smiley a anunțat nunta cu Gina Pistol: “Nu știu cum va fi”

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Pe cine a dat vina Simona Halep pentru substanţa interzisă din corpul său! A spus-o pentru prima dată

Unica.ro Carmen Iohannis s-a îmbrăcat în alb în Argentina și nu a dat greș. Ce detalii au atras atenția