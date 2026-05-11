Golurile victoriei au fost marcate rapid de Rashford și Ferran Torres în primele 20 de minute ale partidei, elevii lui Hansi Flick dominând autoritar jocul și menținând posesia până la fluierul final.

Catalanii au ajuns la 91 de puncte în clasament, având o diferenţă de 14 puncte faţă de ocupanta locului secund, Real Madrid, şi au cucerit al 29-lea titlu în Spania.

Viva el Barcà pic.twitter.com/URAZ5J5c2o — Romeo🪬 (@Romeo31313130) May 10, 2026

Tehnicianul Hansi Flick, care s-a aflat pe banca echipei catalane, a câştigat titlul chiar în ziua în care a aflat că i-a murit tatăl.

FC Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia – E. Garcia, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – Gavi, Pedri – Fermin, Olmo, Rashford – F. Torres

Rezerve: Aller, Araujo, Balde, Bardghij, Bernal, Casado, De Jong, Espart, Kounde, Lewandowski, Raphinha, Szczesny

Antrenor: Hansi Flick

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Brahim, Gonzalo, Vinicius

Rezerve: Lunin, Mestre, Alaba, Asencio, Carreras, Mastantuono, Cestero, Jimenez, Palacios, Pitarch

Antrenor: Alvaro Arbeloa

