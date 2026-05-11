Golurile victoriei au fost marcate rapid de Rashford și Ferran Torres în primele 20 de minute ale partidei, elevii lui Hansi Flick dominând autoritar jocul și menținând posesia până la fluierul final.
Catalanii au ajuns la 91 de puncte în clasament, având o diferenţă de 14 puncte faţă de ocupanta locului secund, Real Madrid, şi au cucerit al 29-lea titlu în Spania.
We are the Champions of La Liga, — Romeo🪬 (@Romeo31313130) May 10, 2026
Tehnicianul Hansi Flick, care s-a aflat pe banca echipei catalane, a câştigat titlul chiar în ziua în care a aflat că i-a murit tatăl.
FC Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia – E. Garcia, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – Gavi, Pedri – Fermin, Olmo, Rashford – F. Torres
Rezerve: Aller, Araujo, Balde, Bardghij, Bernal, Casado, De Jong, Espart, Kounde, Lewandowski, Raphinha, Szczesny
Antrenor: Hansi Flick
Real Madrid (4-3-3): Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Brahim, Gonzalo, Vinicius
Rezerve: Lunin, Mestre, Alaba, Asencio, Carreras, Mastantuono, Cestero, Jimenez, Palacios, Pitarch
Antrenor: Alvaro Arbeloa
