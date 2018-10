Bietigheim – CSM București 30-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Eșec rușinos pentru milionarele României

ACTUALIZARE 14 octombrie, ora 20.20. Eșecul cu Vâlcea, din Liga Națională, n-a fost o întâmplare pentru CSM. Gruparea bucureșteană traversează o criză de proporții pe toate planurile și se anunță vremuri tulburi, cu posibile schimbări. În Liga Campionilor, duminică seară, CSM București a pierdut șocant, 28-30, în fața unui adversar în fața căruia ar fi trebuit să-și pună problema doar a diferenței de scor, în condiții normale. La meciul din Germania, suporterii români au luat cu asalt sala care a găzduit confruntarea.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

„Bineînţeles că e greu când pierzi un meci pe care îţi doreşti atât de mult să îl câştigi. Dar aşa e sportul, iar acum, după înfrângerea cu Vâlcea, trebuie să ridicăm capul din pământ pentru că urmează partida din Champions League. Bietigheim este o echipă germană cu multe jucătoare tinere, dar şi cu destule străine de valoare. Împreună formează o echipă bună, solidă, cu jucătoare bune pe aproape toate poziţiile. Dar noi avem prima şansă la victorie. În primul meci din Liga Campionilor cred că am practicat un joc bun, un joc ofensiv de nivel înalt. Apoi a urmat eşecul din campionat. Însă avem un lot nou şi ne străduim în fiecare zi să fim mai buni. Dar e clar că nu sunt mulţumit deloc de ceea ce s-a întâmplat cu Râmnicu Vâlcea”, a spus Johansson.

„Sunt unele probleme în apărare, depinde de la meci la meci. Dar avem şi în ofensivă, cum s-a văzut în ultima partidă din campionat. Lucrăm mult în fiecare zi, în special în ceea ce priveşte apărarea. Sunt sigur că în perioada următoare defensiva noastră va progresa”, a adăugat tehnicianul.

Întrebat dacă îi e teamă că va fi demis în cazul în care echipa va continua perioada slabă, Magnus Johansson a răspuns: „Nu, nu îmi e teamă. Ştiam lucrul ăsta de când am venit aici. Asta e realitatea. Sunt fericit pentru fiecare zi pe care o am aici. Bineînţeles că trebuie să câştigăm meciuri, dar nu îmi e frică. Eu sunt fericit la Bucureşti şi încerc să dau ce am mai bun în fiecare zi. Presiune există pentru toată lumea, mai ales când nu câştigăm”.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti întâlneşte, duminică, în deplasare, formaţia germană SG BBM Bietigheim, în a doua etapă a Grupei D a Ligii Campionilor.

SCM Rm. Vâlcea a bătut din nou campioana CSM București, acum în Liga Națională de handbal feminin

CSM București a trecut de Ferencvaros, în Liga Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu: 'A fost dezastru'