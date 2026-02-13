Prețuri-record la revânzarea biletelor pentru meciurile de top

Un exemplu șocant este cel al unui bilet de categoria a treia pentru finală, care costă acum 143.750 de dolari (aproximativ 132.000 de euro), comparativ cu prețul inițial de 3.450 de dolari (aproape 3.200 de euro). Cel mai ieftin bilet disponibil pe aceeași platformă este listat la 9.775 de dolari (aproape 9.000 de euro)

Partida de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud are bilete revândute cu până la 5.234 de dolari (aproximativ 4.800 de euro), în creștere față de prețul de 895 de dolari (aproximativ 800 de euro) din perioada de vânzare oficială, încheiată în ianuarie. Doar câteva meciuri, precum cel din faza grupelor dintre Austria și Iordania, sunt oferite la prețuri ușor mai mici decât cele inițiale.

Fanii critică dur sistemul de revânzare al FIFA

Situația a stârnit reacții puternice din partea fanilor. Guillaume Aupretre, purtător de cuvânt al asociației franceze de suporteri „Irresistibles Français”, a declarat pentru AFP: „Din păcate, aceste prețuri exorbitante nu mă surprind. Ele reflectă ceea ce știm și împotriva a ceea ce luptăm: mulți oameni cumpără pentru a revinde. Fanii pasionați se confruntă cu oferte scandaloase. Am prefera ca acest lucru să fie în beneficiul fanilor adevărați care vin să-și susțină echipa. Dar, din păcate, nu este cazul”.

Deși criticile continuă să crească, cererea rămâne ridicată. FIFA a raportat peste jumătate de miliard de cereri de bilete pentru turneul programat între 11 iunie și 19 iulie 2026. Prin platforma sa oficială, FIFA permite fanilor să revândă biletele achiziționate și să stabilească prețurile, acționând doar ca intermediar și percepând un comision de 15%.

Această situație a amplificat dezbaterile despre accesibilitatea evenimentelor sportive majore, mai ales pentru suporterii de rând, care riscau deja să fie excluși din cauza prețurilor ridicate.

Administraţia Trump a dat instrucţiuni ambasadelor şi consulatelor americane din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză ale celor care doresc să viziteze Statele Unite pentru investiții sau pentru a fi prezenţi la Cupa Mondială din 2026, Jocurile Olimpice din 2028 şi alte evenimente sportive importante.

