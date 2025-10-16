FIFA nu a publicat o listă oficială de prețuri, dar primii cumpărători au dezvăluit cifrele. Cel mai ieftin bilet pentru meciul de deschidere costă acum 560 de dolari, față de 55 de dolari în 2022.

Pentru finală, prețurile variază între 2.030 și 6.370 de dolari.

FIFA își rezervă dreptul de a ajusta prețurile în funcție de cerere. Organizația susține că este datoria sa să maximizeze profitul, afirmând că „în calitate de organizație non-profit, reinvestește veniturile”.

Un alt factor care influențează prețurile este piața secundară legală din SUA și Canada, unde biletele pot fi revândute pentru profit.

FIFA a creat o platformă proprie de revânzare, unde percepe comisioane de 30% din prețul convenit între vânzător și cumpărător.

În ciuda creșterilor, FIFA a promis că vor exista „contingente rezervate pentru anumite categorii de fani” la prețuri fixe în fazele viitoare de vânzare.

De asemenea, vor fi disponibile pachete pentru a urmări echipa favorită pe parcursul turneului.

O altă metodă de a obține profit este vânzarea dreptului de a cumpăra bilete. Pentru 599 de dolari se poate obține dreptul de preempțiune pentru un bilet la finală.

Există o mică speranță ca prețurile să scadă pentru anumite meciuri cu interes redus, cum ar fi o partidă între echipe debutante.

FIFA vede maximizarea profitului ca pe o „datorie” și că „peste 90% din veniturile din perioada 2023-2026 vor fi reinvestite în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial”.

Cupa Mondială 2026 va avea loc în perioada 11 iunie 2026 – 19 iulie 2026 și va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Cu opt luni înainte de turneul final, 28 de echipe au obținut calificarea la turneul final (pe lângă cele trei țări-gazdă).

Țările gazdă: SUA, Canada, Mexic.

SUA, Canada, Mexic. Asia: Australia*, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (8 echipe se califică automat, una intră în barajele dintre confederații).

Australia*, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (8 echipe se califică automat, una intră în barajele dintre confederații). Africa: Algeria, Capul Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Azur, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia (9 echipe se califică automat, una intră în barajele dintre confederații)

Algeria, Capul Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Azur, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia (9 echipe se califică automat, una intră în barajele dintre confederații) Europa: Anglia (6 echipe se califică automat, una intră în barajele dintre confederații)

Anglia (6 echipe se califică automat, una intră în barajele dintre confederații) Oceania: Noua Zeelandă (o echipă).

Noua Zeelandă (o echipă). America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6 echipe se califică automat, una – Bolivia – intră în barajele dintre confederații).

