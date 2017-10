Biletul zilei pariuri fotbal 10 octombrie

Biletul zilei din fotbal vine de la meciurile dintre Ungaria și Insulele Feroe și Letonia vs Andorra, ce vor avea loc astăzi în cadrul calificărilor la Cupa Mondială din 2018. Ambele se vor disputa nu mai devreme de ora 21:45.

Biletul Zilei Fotbal 10 octombrie

După cum se poate observa, cel puțin la prima vedere, cele două partide ne oferă favorite. Cu toate astea, am decis să evităm parierea pe soliști, ci am preferat să o facem pe goluri. Astfel, credem că se vor marca câte cel puțin 3 goluri în fiecare din meciurile prezentate mai sus, iar dacă acest lucru se va întâmpla, ne vom bucura de un bilet cu o cotă excelentă de peste 3, ce este propus spre a fi plasat la casa de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016).

Pariază Biletul zilei din fotbal oferit de Pontul Zilei

