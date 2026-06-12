Despre mazăre și beneficiile ei

Mazărea este una dintre cele mai apreciate și consumate legume din lume și face parte de secole din alimentația oamenilor, atât datorită gustului său plăcut, dar și pentru că este foarte nutritivă.

Cultivată în numeroase regiuni ale globului, mazărea face parte din familia leguminoaselor și este apreciată atât în stare proaspătă, cât și congelată, conservată sau uscată. Boabele sale mici, de culoare verde intens, au un gust dulceag și o textură delicată, ceea ce le face potrivite pentru o mulțime de preparate culinare.

În multe țări, mazărea este considerată un ingredient de bază în alimentația de zi cu zi. Ea este folosită în supe, ciorbe, tocănițe, garnituri, salate, piureuri și diverse preparate cu carne sau legume.

De asemenea, este nelipsită din numeroase rețete tradiționale și moderne, fiind apreciată atât de bucătarii profesioniști, cât și de cei care gătesc acasă. În salate, mazărea adaugă prospețime, culoare și un plus de nutrienți, iar în mâncărurile gătite contribuie la obținerea unui gust echilibrat și a unei consistențe plăcute.

În ultimii ani, popularitatea sa a crescut și datorită interesului tot mai mare pentru alimentația sănătoasă și pentru consumul de produse vegetale bogate în proteine.

Beneficii ale consumului de mazăre

Pe lângă gustul său dulceag, mazărea se remarcă prin conținutul bogat de substanțe nutritive. Este o sursă excelentă de fibre alimentare, proteine vegetale, vitamine și minerale esențiale pentru buna funcționare a organismului.

Mazărea conține vitamine din complexul B, vitamina C, vitamina K și cantități importante de folat, un nutrient deosebit de important pentru dezvoltarea și regenerarea celulelor. În același timp, furnizează minerale precum fier, magneziu, fosfor, potasiu și zinc, care susțin numeroase procese metabolice.

Consumul regulat de mazăre poate aduce multiple beneficii pentru sănătate. Datorită conținutului ridicat de fibre, aceasta contribuie la menținerea unui tranzit intestinal normal și la susținerea sănătății sistemului digestiv. Fibrele ajută și la crearea senzației de sațietate, ceea ce poate fi util pentru persoanele care doresc să își controleze greutatea corporală.

În plus, carbohidrații din mazăre sunt absorbiți treptat de organism, oferind energie constantă și contribuind la menținerea unui nivel echilibrat al glicemiei.

Proteinele vegetale din mazăre reprezintă un alt avantaj important. Acestea contribuie la menținerea și dezvoltarea masei musculare și fac din mazăre un aliment valoros pentru vegetarieni, vegani sau pentru persoanele care doresc să reducă aportul de produse de origine animală. Deși nu înlocuiește complet sursele animale de proteine, mazărea poate completa cu succes o alimentație diversificată și echilibrată.

Mazărea conține și antioxidanți naturali, compuși care ajută organismul să combată efectele stresului oxidativ. Acești antioxidanți contribuie la protejarea celulelor împotriva deteriorării provocate de radicalii liberi și susțin sănătatea generală a organismului.

Totodată, vitaminele și mineralele din compoziția sa sprijină funcționarea normală a sistemului imunitar, ajutând organismul să facă față mai eficient factorilor externi.

Rețete de mazăre scăzută

Mazăre scăzută de post – Foto Shutterstock

Mazăre scăzută de post

Ingrediente:

1 kg mazăre proaspătă sau congelată

1 ceapă mare

1 morcov

2 linguri ulei

2 linguri pastă de tomate

500 ml apă

mărar și pătrunjel verde

sare și piper

Mod de preparare:

Se curăță și se toacă mărunt ceapa, iar morcovul se dă pe răzătoarea mică. Într-o cratiță se încălzește uleiul și se călesc legumele la foc mic timp de câteva minute, până se înmoaie și încep să își lase aroma. Se adaugă pasta de tomate și se amestecă energic timp de un minut.

Se pune mazărea și se toarnă apa fierbinte cât să acopere ingredientele. Se lasă să fiarbă la foc potrivit aproximativ 25 de minute. Pe parcurs, dacă este nevoie, se mai completează cu puțină apă. Când mazărea este bine fiartă, se lasă descoperită câteva minute pentru ca sosul să scadă și să se îngroașe natural.

La final se asezonează cu sare și piper și se adaugă mărarul proaspăt tocat. Preparatul are un gust dulceag, specific mazării, și poate fi servit atât cald, cât și rece.

Mazăre scăzută cu pui

Mazăre scăzută cu pui – Foto Shutterstock

Ingrediente:

500 g piept sau pulpe de pui dezosate

800 g mazăre

1 ceapă

2 căței de usturoi

2 linguri pastă de tomate sau o conservă de roșii tocate

3 linguri ulei

600 ml apă sau supă de pui

mărar

sare, piper, boia dulce

Mod de preparare:

Carnea se spală, se șterge cu un prosop de hârtie și se taie în bucăți potrivite. Într-o cratiță încăpătoare se încinge uleiul și se rumenesc ușor bucățile de carne pe toate părțile, până capătă o culoare aurie. Se adaugă ceapa tocată mărunt și se călește împreună cu carnea timp de 5 minute, amestecând din când în când.

Se pune usturoiul zdrobit și puțină boia dulce, apoi se adaugă pasta de tomate și se amestecă bine pentru a se combina aromele. Se adaugă mazărea și se toarnă apa sau supa de pui fierbinte. Preparatul se lasă la foc mic aproximativ 30-35 de minute, până când carnea este fragedă, iar sosul începe să scadă.

La final se potrivește gustul cu sare și piper și se adaugă mărarul tocat fin. Mâncarea trebuie să rămână cu un sos gros și catifelat, care îmbracă frumos boabele de mazăre. Se servește caldă, alături de pâine proaspătă sau murături.

Mazăre scăzută cu afumătură

Ingrediente:

1 kg mazăre

300 g costiță afumată

1 ceapă mare

1 morcov

150 ml suc de roșii

500 ml apă

2 foi de dafin

piper

Mod de preparare:

Costița afumată se taie cubulețe și se pune într-o cratiță fără adaos de ulei. Se lasă câteva minute la foc mediu pentru a-și elibera grăsimea și aroma specifică. Se adaugă ceapa tocată mărunt și morcovul ras, care se gătesc până devin moi și ușor aurii.

Se încorporează pasta de tomate și se amestecă bine, apoi se adaugă mazărea și foile de dafin. Se toarnă apa fierbinte și se lasă preparatul să fiarbă la foc mic aproximativ 30 de minute. În acest timp, aromele afumăturii pătrund în sos și oferă mâncării un gust bogat și foarte plăcut.

Când mazărea este fragedă, iar sosul s-a redus suficient, se îndepărtează foile de dafin și se adaugă piper proaspăt măcinat. De regulă, nu mai este necesară multă sare, deoarece afumătura este deja sărată. Mâncarea se servește fierbinte, alături de pâine de casă sau mămăligă, fiind una dintre cele mai apreciate variante de mazăre scăzută.

Mazăre scăzută cu cârnați

Mazăre scăzută cu cârnați – Foto Shutterstock

Ingrediente:

800 g mazăre

300 g cârnați proaspeți sau afumați

1 ceapă

1 ardei gras

2 linguri bulion

2 linguri ulei

500 ml apă

pătrunjel verde

Mod de preparare:

Cârnații se prăjesc ușor și se scot deoparte. În aceeași tigaie se călesc ceapa și ardeiul. Se adaugă bulionul, mazărea și apa. Se lasă la fiert. După 15 minute se pun și cârnații. Se lasă să fiarbă până când sosul scade. Se servește cu pătrunjel proaspăt.

Mazăre scăzută cu roșii și usturoi

Ingrediente:

1 kg mazăre

400 g roșii cuburi din conservă

4 căței usturoi

1 ceapă

3 linguri ulei de măsline

busuioc sau mărar

sare și piper

Mod de preparare:

Ceapa se călește ușor în ulei. Se adaugă usturoiul tocat și roșiile. După câteva minute se pune mazărea și puțină apă. Se fierbe aproximativ 20-25 de minute. La final se adaugă verdeața și se servește ca fel principal sau garnitură.

Mazăre scăzută cu ciuperci

Ingrediente:

800 g mazăre

300 g ciuperci

1 ceapă

1 morcov

2 linguri ulei

1 lingură pastă de tomate

mărar

sare și piper

Mod de preparare:

Se călesc ceapa, morcovul și ciupercile feliate.

Se adaugă pasta de tomate și mazărea. Se completează cu apă cât să acopere ingredientele și se fierbe până când sosul scade.

Obținem o mâncare aromată, sățioasă și potrivită pentru perioadele de post.

Mazăre scăzută în stil mediteranean

Mazăre scăzută în stil mediteranean – Foto Shutterstock

Ingrediente:

1 kg mazăre

1 ceapă roșie

2 roșii mari

100 ml ulei de măsline

1 linguriță oregano

1 legătură mărar

sare și piper

Mod de preparare:

Se curăță și se toacă ceapa solzișori subțiri. Într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță se încălzește uleiul de măsline, apoi se adaugă ceapa și se gătește la foc mic timp de 8-10 minute, până devine moale și ușor caramelizată.

Se adaugă usturoiul tocat fin și se amestecă aproximativ un minut, fără a-l lăsa să se ardă. Urmează roșiile tăiate cuburi sau roșiile din conservă, care se lasă să fiarbă câteva minute până se transformă într-un sos aromat. Se adaugă oregano, sare și puțin piper proaspăt măcinat.

Se pune mazărea peste sosul de roșii și se amestecă ușor. Se toarnă apa caldă și se lasă preparatul să fiarbă la foc mic aproximativ 25-30 de minute. Pe măsură ce lichidul scade, aromele se combină, iar sosul devine tot mai dens și mai catifelat.

Când mazărea este fragedă și preparatul are consistența unei mâncări scăzute, se oprește focul și se adaugă mărarul și pătrunjelul tocate mărunt. Se mai lasă câteva minute acoperită pentru ca verdețurile să își elibereze aroma.

Sursă foto – Shutterstock.com

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