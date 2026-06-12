Despre cartofii noi și beneficiile lor

Cartofii noi se numără printre cele mai apreciate legume, mai ales la început de vară. Recoltați timpuriu, cartofii noi se deosebesc de cartofii obișnuiți prin coaja lor foarte subțire, textura ceva mai proaspătă și gustul ușor dulceag.

Cartofii noi pot fi integrați într-o varietate de rețete. Sunt excelenți în tocănițe, unde absorb aromele celorlalte ingrediente. De asemenea, se potrivesc perfect în preparate cu carne de pui, porc sau miel, în mâncăruri cu legume, în supe, ciorbe sau salate. Copți la cuptor cu usturoi și rozmarin, devin o garnitură minunată, iar prăjiți ușor, capătă o crustă aurie și crocantă care îi face irezistibili pentru cele mai multe persoane.

Beneficii

Pe lângă gustul lor plăcut, cartofii noi au și numeroase beneficii pentru sănătate. Ei reprezintă o sursă importantă de carbohidrați complecși, care furnizează energie organismului într-un mod echilibrat.

Conțin fibre alimentare care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv și ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. În plus, sunt bogați în vitamina C, un nutrient esențial pentru susținerea sistemului imunitar și pentru protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Cartofii noi furnizează și minerale importante, precum potasiul, care contribuie la funcționarea normală a mușchilor și la menținerea echilibrului hidric al organismului.

De asemenea, conțin vitamine din complexul B, implicate în procesele metabolice și în producerea energiei. Atunci când sunt consumați cu tot cu coajă, bine spălată, aportul de fibre și de nutrienți este și mai mare, deoarece o parte semnificativă a acestora se găsește chiar sub stratul exterior.

Un alt avantaj al cartofilor noi este faptul că au un conținut redus de grăsimi și pot face parte cu ușurință dintr-o alimentație echilibrată. Beneficiile lor depind însă și de modul de preparare. Fierți, copți sau gătiți la abur, își păstrează mare parte dintre proprietățile nutritive și reprezintă o alegere sănătoasă pentru mesele zilnice.

Rețete de tocăniță cu cartofi noi și mărar

Tocăniță simplă cu cartofi noi și mărar – Foto Shutterstock

Tocăniță simplă cu cartofi noi și mărar

Ingrediente:

1 kg cartofi noi

2 cepe galbene mari

1 morcov mediu

1 ardei capia roșu

3 linguri ulei

2 linguri pastă de tomate

500 ml de supă sau apă fierbinte

1 foaie de dafin

1 linguriță boia dulce

sare după gust

piper proaspăt măcinat

1 legătură mare de mărar verde

2 căței de usturoi

Mod de preparare:

Cartofii noi se spală foarte bine și se curăță doar dacă au coaja mai groasă. Cei mici pot fi lăsați întregi, iar cei mai mari se taie în jumătăți.

Într-o cratiță încăpătoare se încinge uleiul și se adaugă ceapa tocată mărunt. Se gătește la foc mic până devine sticloasă. Se adaugă morcovul ras și ardeiul tăiat cubulețe, continuând călirea încă puțin.

Se presară boiaua dulce și se amestecă rapid, apoi se adaugă pasta de tomate dizolvată în puțină apă. Se pune foaia de dafin și se adaugă cartofii.

Se toarnă apa fierbinte cât să acopere aproape complet cartofii. Se fierbe la foc mic aproximativ 30 de minute, până când cartofii sunt fragezi și sosul începe să se lege natural.

La final se adaugă usturoiul zdrobit, mărarul tocat fin, sare și piper după gust. Tocănița se mai lasă pe foc două minute, apoi se servește fierbinte, cu pâine proaspătă, salată sau murături.

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Tocăniță de cartofi noi cu ciuperci, vin și mărar

Tocăniță de cartofi noi cu ciuperci, vin și mărar – Foto Shutterstock

Ingrediente:

1,2 kg cartofi noi

300 g ciuperci champignon

1 ceapă mare

3 fire de ceapă verde

4 linguri ulei de măsline

100 ml vin alb sec

600 ml supă de legume

1 lingură făină

1 linguriță cimbru uscat

sare

piper

2 legături de mărar proaspăt

1 lingură suc de lămâie

Mod de preparare:

Cartofii se spală și se taie în bucăți potrivite. Ciupercile se feliază, iar ceapa se toacă mărunt.

Într-o oală cu fund gros se călește ceapa în ulei până devine aurie. Se adaugă ciupercile și se gătesc până când lichidul lăsat de acestea se evaporă aproape complet.

Se presară făina și se amestecă energic. Se stinge cu vinul alb și se lasă două minute pentru evaporarea alcoolului. Se adaugă cartofii, cimbrul și supa de legume fierbinte.

Preparatul se fierbe la foc moderat timp de aproximativ 35 de minute. Pe parcurs se amestecă ocazional pentru ca sosul să capete consistență.

Când cartofii sunt moi, se adaugă ceapa verde tăiată rondele, mărarul tocat generos și câteva picături de suc de lămâie.

Se servește simplă sau ca garnitură lângă preparate din carne la cuptor.

Tocăniță de cartofi noi cu mărar și smântână

Tocăniță de cartofi noi cu mărar și smântână – Foto Shutterstock

Ingrediente:

1 kg cartofi noi mici

1 ceapă albă mare

50 g unt

2 linguri ulei

200 ml smântână pentru gătit

300 ml supă de pui sau legume

1 lingură muștar fin

3 căței de usturoi

1 legătură mare de mărar

1 lingură pătrunjel verde tocat

sare

piper alb măcinat

Mod de preparare:

Cartofii se spală foarte bine și se fierb separat timp de 12-15 minute, doar până încep să se înmoaie. Se scurg și se lasă deoparte.

Într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță se topește untul și se adaugă uleiul. Se adaugă ceapa tocată foarte fin și se gătește lent până capătă o culoare aurie deschisă.

Se adaugă usturoiul mărunțit și se amestecă aproximativ 30 de secunde. Se pun cartofii și se rumenesc ușor pe toate părțile.

Separat, smântâna se amestecă cu muștarul și supa călduță. Compoziția se toarnă peste cartofi și se lasă să fiarbă încet 10-12 minute, până când sosul devine cremos.

La final se asezonează cu sare și piper alb, apoi se adaugă mărarul și pătrunjelul tocate. Preparatul se lasă acoperit 5 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Rezultatul este o tocăniță cremoasă și foarte parfumată, perfectă alături de salată verde, castraveți sau carne friptă.

Tocăniță de cartofi noi cu pui și mărar

Ingrediente:

800 g pulpe de pui dezosate

1,5 kg cartofi noi

2 cepe

1 ardei gras roșu

1 morcov mare

4 linguri ulei

2 linguri pastă de tomate

700 ml supă de pui sau apă

3 căței de usturoi

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță cimbru uscat

2 foi de dafin

sare după gust

piper proaspăt măcinat

1 legătură mare de mărar proaspăt

Mod de preparare:

Carnea de pui se spală, se șterge cu prosoape de hârtie și se taie în bucăți potrivite. Cartofii noi se spală foarte bine și, dacă sunt mici, se lasă întregi, cei mai mari se taie în jumătăți sau chiar în sferturi dacă este cazul.

Într-o cratiță încăpătoare se încinge uleiul și se rumenesc bucățile de pui pe toate părțile, timp de 6-8 minute. După ce capătă o culoare aurie, se scot pe o farfurie.

În aceeași cratiță se adaugă ceapa tocată mărunt, morcovul tăiat rondele și ardeiul gras cubulețe. Legumele se călesc la foc mediu aproximativ 5 minute, până se înmoaie și devin aromate.

Se adaugă boiaua dulce și pasta de tomate, amestecând continuu timp de un minut. Se pune din nou carnea în vas, apoi se adaugă cartofii, foile de dafin și cimbrul.

Se toarnă supa fierbinte astfel încât ingredientele să fie aproape acoperite. Tocănița se fierbe la foc mic, cu capac, aproximativ 30 de minute. În acest timp, carnea devine fragedă, iar cartofii absorb aromele sosului.

Când preparatul este gata, se adaugă usturoiul zdrobit, sare și piper după gust. Se mai lasă să dea câteva clocote, apoi se oprește focul și se adaugă mărarul tocat fin.

Tocănița se lasă acoperită 10 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine. Se servește fierbinte, cu pâine de casă, murături sau o salată proaspătă de sezon.

Sursă foto – Shutterstock.com

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