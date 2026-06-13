Eindhoven, Olanda: Vedere aeriană a pădurii verticale trudo din Strijp-S – Bosco Verticale. Foto: Shutterstock

Alina, originară din București, s-a format ca jurnalistă în Londra și a lucrat vreme de șase ani pentru guvernul provinciei olandeze Noord-Brabant, coordonând proiecte dedicate integrării forței de muncă străine.

În cadrul unui interviu exclusiv acordat pentru Libertatea, Alina Totti a vorbit despre activitatea și cariera sa, despre comunitatea de români din Eindhoven, dar și despre ce îi lipsește cel mai mult legat de România.

Alina Totti, consilier local Eindhoven. Foto: Hylke Greidanus Wissink

A lucrat și în Parlamentul European

Cunoscut, printre altele, pentru concernul Philips, Eindhoven este al cincilea oraș ca mărime din Țările de Jos. Cu o populație de aproximativ 250.000 de locuitori (375.000 toată zona metropolitană), se situează imediat după Amsterdam, Rotterdam, Haga și Utrecht. Eindhoven este principalul centru tehnologic și industrial din sudul țării, iar importanța sa pentru economia națională și europeană este recunoscută prin denumirea de „Brainport”.

În Eindhoven trăiesc în prezent câteva mii de români, ce formează o comunitate foarte activă. Iar Alina Totti este, și prin faptul că e consilier local, o voce respectată și apreciată a acestei comunități.

La alegerile locale din primăvara acestui an, partidul D66 (partid înființat în 1966 de un grup de intelectuali tineri, a cărui ideologie este cea a liberalismului social) a obținut 7 dintre cele 52 de locuri din Consiliul Local Eindhoven. Alina Totti este singura româncă din Consiliul Local Eindhoven. Încă alte două colege, stabilite de mulți ani în Olanda, au origini din alte țări: India și Italia.

Absolventă a Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” București, Alina Totti și-a luat licența în Relații Publice și Jurnalism la Universitatea Westminster din Marea Britanie, având studii postuniversitare la Universitatea din Helsinki – Finlanda și la University College London.

A colaborat timp de aproape un an și jumătate cu The New York Times, a lucrat la Ambasada Finlandei la București, având și o experiență de trei ani la Parlamentul European, fiind, printre altele, consilier politic pentru delegația Regatului Unit al Marii Britanii (Partidul Laburist). Din 2020 este consilier pentru guvernul provinciei Noord-Brabant.

„Am venit în Olanda acum șapte ani. Și câteodată folosesc așa o glumă dulce-amăruie, că am venit din dragoste și am rămas pentru o carieră. Și am rămas pentru că am observat, în ciuda dificultăților de la început, pentru că, deși mi-a luat foarte mult să-mi găsesc de lucru și să învăț și olandeza, mi-am dat seama că e o țară deschisă și foarte pragmatică în care lucrurile funcționează bine. Și în momentul în care am reușit, într-adevăr, să intru în sistem, adică să-mi găsesc un loc de muncă, mi-am dat seama că pot crește foarte mult și că sunt tratată foarte frumos”, a declarat Alina Totti pentru Libertatea.

La început i-a fost greu să se obișnuiască cu stilul foarte direct al olandezilor și cu ideea de a avea inițiativă.

„Am simțit că trebuie să fac ceva”

În plină pandemie, a început să cocheteze cu politica pentru că a observat situația muncitorilor români din Olanda.

„Pe hârtie, eu sunt parte din categoria expaților, ceea ce ei numesc aici persoanele cu studii superioare și un anumit tip de venit. Dar există și categoria celor care vin la muncă fizică, în agricultură, în procesarea cărnii, logistică, curățenie, transporturi. De fapt, aceasta este cea mai mare categorie de străini și de români din Olanda. Iar în timpul pandemiei era o situație dezastruoasă. Eu nu știam de existența acestor oameni sau nu interacționam eu cu ei.

La un moment dat, făceam voluntariat pentru USR în Olanda și scriam texte pe pagina lor de Facebook. Și brusc a explodat audiența paginii insignifiante până în acel moment. Și ne-am dat seama în acel grup mic de oameni care lucram ca voluntari că e o cerere enormă de informație. Nu exista informație în limba română pentru cei care lucrau aici. Oamenii nu știau ce să facă. Era o situație îngrozitoare la acel moment. Iar mesajele pe care le primeam erau tulburătoare.

Erau oameni care lucraseră în abatoare, de exemplu, se îmbolnăviseră și erau dați afară. Pentru că se închidea și activitatea economică și atunci anumite companii își permiteau, din păcate, să dea oamenii afară pe capete, să-i dea afară din locuințele lor, pentru că cele două contracte sunt, de obicei, legate între ele. Nu doar în Olanda, ci și în alte țări. Iar oamenii dormeau în parcuri. Și atunci, brusc, deveneau vizibili pentru societatea olandeză”, povestește Alina Totti.

Și când acești oameni fără job și fără locuințe au devenit vizibili pentru olandezi, guvernul s-a autosesizat și a decis să ia o serie de măsuri.

Acesta este contextul în care Alina a intrat în 2020 să lucreze într-o instituție publică olandeză (n. red. – guvernul provinciei Noord-Brabant) pentru că era nevoie de oameni care să înțeleagă profilul, inclusiv psihologic, al est-europenilor, cum să îi găsească.

„Și asta m-a tentat și pe mine politic, pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia sunt ai nimănui și simțeam că trebuie făcut ceva pentru ei. Cu timpul am înțeles cum funcționează Olanda și ce posibilități oferă și mai ales dacă îți dorești să te integrezi, să înveți și limba și, efectiv, să stai de vorbă cu oamenii. Și acesta e un lucru care mie îmi place foarte mult”, adaugă românca aleasă consilier local la Eindhoven.

Cum i-a convins pe alegători să o voteze

Alina Totti spune că a fost un proces lung pentru a îi convinge și a explicat pentru Libertatea cum a decurs practic acest proces.

„În politică nu poți să cumperi timp. Asta e o concluzie pe care am tras-o eu. Nu poți să apari din senin și să ceri un vot. Cred că ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost că am avut o vizibilitate foarte mare în comunitate. În primul rând, din punct de vedere profesional. Pentru că de șase ani scriu despre lucrurile la care lucrez. Aici, în Olanda, se folosește foarte mult LinkedIn în lumea profesională. Dacă nu ai cont de LinkedIn, aproape că nu exiști. Și eu, dacă lucrez la un proiect, mai scriu pe LinkedIn. În afară de asta, fac foarte mult networking. Merg la multe evenimente, vorbesc cu oamenii, pun întrebări. Vorbesc inclusiv cu brutarul din colțul străzii. Îmi place să iau pulsul străzii. Îmi place să stau de vorbă și cu inginerii străini care vin și îi întreb cum decurge integrarea.

Deci, cu timpul, din interacțiune în interacțiune, am construit o anumită vizibilitate. Apoi, în timpul campaniei, am avut o poveste coerentă, dar care a înglobat mai multe subiecte în funcție de categoria căreia m-am adresat”, explică Alina Totti.

Alina Totti în campanie electorală pentru alegerile locale din Eindhoven. Foto: Arhivă personală

25% dintre locuitori sunt străini

Construit pe tradiția Philips, Eindhoven a creat apoi un ecosistem de inovare fascinant, având o universitate tehnică de prestigiu ce atrage studenți din toată lumea și foarte mulți din România.

În prezent, 25% dintre locuitorii orașului sunt străini, iar oamenii simt nevoia să fie văzuți și reprezentați din ce în ce mai mult. În campania electorală, Alina Totti a venit și cu un mesaj pozitiv despre aportul străinilor la această comunitate din Eindhoven.

Alina a povestit în linii mari și în ce constă activitatea sa ca și consilier local la Eindhoven.

Alina Totti la preluarea mandatului de consilier local. Foto: Arhivă personală

În primul rând, trebuie specificat că funcția de consilier local este part-time. Alina lucrează full-time pentru guvernul provincial Noord Brabant, în alt oraș.

De exemplu, Alina Totti merge lunea la Primăria Eindhoven, spre seară, unde se ține ședința de grup politic, ședință ce, de obicei, durează între două și patru ore, în funcție de câte subiecte sunt de discutat pentru a doua zi. Marțea se întrunește Consiliul Local.

„Asta este partea formală. După care există partea informală, dar este partea și care îmi place mie cel mai mult. Merg la discuții, la o comunitate are o anumită problemă, se organizează un eveniment pe un anumit subiect sau pur și simplu stabilesc eu întâlniri cu diverse asociații sau cetățeni, pe subiectele care îmi revin mie.

Eu mă ocup de portofoliul economiei, de cooperare regională, deci cu municipalitățile din jur, și internațional. Deci în zona acestor subiecte, îmi stabilesc diverse întâlniri de unde obțin informații cu care vin în consiliu și pot să iau diverse poziții. Să fac o interpelare, să scriu o moțiune, să încerc să creez un proiect, desigur, împreună și cu celelalte partide”, precizează Alina Totti.

În Eindhoven, ca și în celelalte localități din Olanda, primarul nu este votat, ci selectat în urma unui concurs de CV-uri și în baza experienței acumulate. Din septembrie 2022, primar la Eindhoven este Jeroen Dijsselbloem, care are o vastă experiență, fiind, printre altele, fost ministru de Finanțe timp de cinci ani, dar și parlamentar timp de 12 ani.

Timp de cinci ani, în perioada 2013-2018, actualul primar a fost și președintele Eurogroup, un organism informal unde miniștrii economiei și finanțelor din țările din zona euro se reunesc pentru a coordona politicile economice și a discuta aspecte legate de moneda unică: „Actualul primar are o gândire europeană, înțelege și realitățile de la Haga, dar și realitățile de la Bruxelles. Și așa s-a luat decizia pentru un astfel de primar”.

Alina Totti și Rob Jetten, premierul Olandei. Foto: Arhivă personală

Universitatea Tehnică din Eindhoven atrage ca un magnet studenții români

La ora actuală, în Eindhoven sunt câteva mii de români, la Universitatea Tehnică, cel mai mare număr de studenți străini este cel al românilor, în special pe IT și matematică. Destui români lucrează ca ingineri sau în high-tech, după care urmează studenții și muncitorii din diferite zone, de la agricultură la curățenie, la aceștia adăugându-se și antreprenorii.

„Suntem o comunitate diversă, foarte interesantă și care se strânge laoaltă din când în când în diverse activități, multe dintre ele organizate de școala românească de aici, Ce îmi place la comunitatea de aici este că a reușit să combine spiritul românesc cu tipicul zonei și mă refer aici la știință și tehnologie, pentru că, de exemplu, festivalul românesc care va fi pe 5 iulie, organizat de Școala Românească Eindhoven, este axat pe știință. Și, de exemplu, copiii sunt împărțiți pe grupuri și fac tot felul de experimente științifice”, spune Alina Totti.

La ora actuală, Eindhoven crește foarte rapid datorită expansiunii economice a companiilor de tehnologie din această zonă. Iar acest boom economic, datorită căruia și Eindhoven are o creștere dublă din punct de vedere economic față de restul țării, se datorează creșterii economice și atunci, ca o rezultantă directă, vin și mai mulți oameni în oraș și atrag oameni de peste tot.

Alina lucrează de șase ani în echipa de relații internaționale a Guvernului Provincial Noord Brabant. Inițial a fost angajată pentru un proiect legat de internaționalizarea pieții muncii, unde avea de-a face cu protejarea drepturilor muncitorilor români, polonezi, spanioli etc.

Alina Totti promovând centrele de informare pentru muncitorii străini. Foto: Arhivă personală

„Olanda îmi oferă posibilitatea să construiesc, în timp ce rămân eu însămi”

„În echipa asta desigur că mă ocup de internaționalizarea ecosistemelor de aici, a businessurilor. Noi suntem echipa care conectează agenda economică axată pe inovație cu lumea externă. Iar eu mă ocup de Europa și, mai nou, de Ucraina, deci cum putem să conectăm companii din zona noastră, din domenii clasice, nu știu – construcții, energie, agricultura, dar dintr-o perspectivă mai inovatoare – cu companii din Ucraina și să pătrundem pe piața de acolo în timp ce și reconstruim țara într-un fel mai sustenabil.

E o muncă foarte interesantă, care te aduce în contact cu mulți oameni, cu multe companii, câteodată mai și călătorești. Mi se pare o muncă foarte frumoasă, deci mă simt norocoasă și recunoscătoare că pot să o fac și să am și libertatea să spun cam tot ce-mi trece prin minte”, mărturisește Alina Totti.

S-a născut în București și a locuit în București până la 20 de ani. A plecat la studii universitare în Marea Britanie în 2007, anul în care România a intrat în Uniunea Europeană.

„Universul m-a adus aici, în Olanda, unde apreciez că lucrurile funcționează, că întâlnirile sunt scurte, eficiente și pe bază de agendă. Trenul vine la timp. Sunt respectată ca femeie în discuții. Dar mi-e dor de niște lucruri de acasă, mi-e dor de ai mei, pe care încerc să-i văd cât de des pot și e bine că avem aeroport aici. Când aterizez în România, simt mirosul României instantaneu și înțeleg imediat cât de dor mi-a fost.

Dar în momentul ăsta construiesc ceva și mă bucur că Olanda îmi oferă posibilitatea să construiesc în timp ce rămân eu. Pentru că nu-mi cere să fiu mai olandeză decât olandezii. Îmi cere să fiu profesionistă fiind româncă. Și ăsta e un lucru pe care îl apreciez foarte mult. Pentru că am prietenii, am colegi de clasă care locuiesc prin foarte multe alte țări. Ne-am împrăștiat prin toată lumea. Îmi dau seama că nu cred că aș fi avut aceleași oportunități profesionale sau politice în Spania sau în Franța, de exemplu”, mai spune Alina Totti.

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