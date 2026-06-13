Evenimentul, care se va încheia cu un concert în Parcul Izvor în jurul orei 19.00, este aşteptat să atragă peste 30.000 de participanţi, potrivit organizatorilor citaţi de News.ro.

Printre aceştia se numără membri ai comunităţii LGBTQIA+, dar şi susţinători ai valorilor precum egalitatea, iubirea şi respectul pentru demnitate.

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„În 2026 ieşim în stradă pentru a cere protecţie şi recunoaştere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de acelaşi sex, prin căsătorie şi parteneriat civil, precum şi proceduri simple de recunoaştere legală a genului pentru persoanele transgender. Cerem acces la servicii medicale adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din LGBTQIA+ şi protecţie sporită împotriva agresiunilor motivate de ură. Solicităm educaţie incluzivă, politici antidiscriminare, pedepsirea discursului instigator la ură şi asigurarea libertăţii de întrunire în toate oraşele din România. Nu mai tolerăm ignoranţa politicienilor!”, a declarat Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociaţiei ACCEPT.

Participanţii la marş, printre care oameni de toate vârstele, au purtat steaguri în culorile curcubeului, umbreluţe colorate şi pancarte cu mesaje precum „Cerem parteneriat civil acum”.

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Evenimentul evidenţiază lupta pentru drepturi egale şi recunoaştere, într-un moment important pentru comunitatea LGBTQIA+ din România.

Acţiunea a avut loc la doar câteva ore după „Marşul Normalităţii”, organizat tot în Bucureşti şi condus de europarlamentarul Diana Şoşoacă. Aceasta a calificat evenimentul Bucharest Pride drept „marşul imoralităţii”. Aproximativ câteva sute de persoane au participat la marşul organizat de susţinătorii valorilor tradiţionale.

Foto: Eli Driu/ Libertatea

În contextul acestor manifestaţii, Patriarhia Română a transmis, cu o zi înainte, un mesaj prin care şi-a exprimat „îngrijorarea pastorală” faţă de promovarea diversităţii orientărilor sexuale.

„Într-un context social şi spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ şi responsabilitate, astfel de manifestări publice pot accentua confuzia valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială”, a declarat Patriarhia.

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Totodată, instituţia religioasă a subliniat importanţa unui răspuns bazat pe „pace, rugăciune şi respect faţă de demnitatea fiecărei persoane”.

Patriarhia a condamnat discursurile instigatoare la ură sau orice formă de violenţă, considerându-le contrare valorilor creştine. Clerul şi credincioşii au fost îndemnaţi să intensifice rugăciunea şi să promoveze valorile credinţei creştine în viaţa de zi cu zi.

Evenimentul Bucharest Pride continuă să fie un simbol al luptei pentru egalitate şi diversitate, atrăgând atenţia asupra schimbărilor solicitate în legislaţia românească de către comunitatea LGBTQIA+ şi susţinătorii acesteia.

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