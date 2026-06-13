„Urmează mâine să discut cu președinții celor două Camere. Urmează în cursul zilei de mâine să discut cu președinții celor două camere pentru a stabili exact la ce oră și când mă încadrez în termen pentru a depune programul”, a explicat Eugen Tomac.

Programul de guvernare al lui Tomac, publicat tot sâmbătă, are drept prioritate principală reforma administrativ-teritorială. Documentul cuprinde 21 de capitole și propune măsuri atât pe termen scurt, cât și reforme pe termen lung. Printre acestea se numără eliminarea salariilor 13-14 și a bonusurilor nejustificate din companiile de stat, închiderea companiilor de stat cu pierderi cronice, prelungirea aplicării TVA de 9% pentru apartamentele contractate, depolitizarea ANAF, implementarea de bodycam-uri și teste de integritate pentru personalul antifraudă și vameși, precum și combaterea evaziunii fiscale în domenii prioritare.

Pe segmentul securității energetice, planul vizează un „mix diversificat (nuclear, gaz, regenerabil, hidro), liberalizare predictibilă a pieței gazelor, protecție pentru consumatori vulnerabili și redevențe corecte”. Programul este încă în lucru și ar putea suferi modificări.

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, a fost varianta de prim-ministru propusă de președintele Nicușor Dan Parlamentului.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a definitivat lista echipei guvernamentale și programul cu care urmează să se prezinte în fața Parlamentului. Formula aleasă este cea a unui cabinet format din tehnocrați, în cadrul căruia Tomac subliniază că va avea ultimul cuvânt la fiecare numire.



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