Drona Tomac. Băncile, banii! Tehno-Pâslarii.

S-au cheltuit bani pentru bugetari, pentru infrastructură, pentru sistemul social, educație și sănătate. Toți înțelepții neamului vor striga în cor că asta e risipă! Aflăm de la Consiliul Concurenței ceva ce știam sau bănuiam de mult: băncile își aranjează comisioane babane fără nicio acoperire. Imediat sar unii că vai, atenție, nu fiți populiști!

Oricum această sancțiune aparent spectaculoasă nu face decât să deschidă o lungă ceartă prin tribunale. Iar băncile au deja un apărător, BNR, adică cei care ar fi trebuit să le supravegheze să nu facă ce-au făcut. Sancțiunea e o glumă față de profiturile uriașe din acești ani. Iar sancțiunea nu va duce prea ușor la o despăgubire corectă a creditaților.

Ratele umflate nu au contribuit la inflație? Când coșul de supraviețuire era oricum în pericol, să mai vii și cu taxe aranjate, asta nu a atacat siguranța națională? Banca Națională a României a reacționat îngrijorată nu de bănci, ci de Consiliul Concurenței. Mugur Isărescu a acționat ca un reprezentant al băncilor, nu al unei instituții de stat.

Am început cu exemplul cu băncile nu întâmplător. Avem ai ci un caz flagrant de stat ”paralel”, mult mai puternic și mai tupeist decât un stat în derivă, condus azi de Bolojan-Dan.

Alde Bolojan s-au luat de zece mii de ori mai tare de profesori, aceste putori care devalizează statul român și produc analfabeți, decât de o cartelare a băncilor care ar fi trebuit să ne alarmeze pe toți. Chirițoiu de la Consiliu le sugera clienților să meargă în justiție. Nu! Orice client păgubit ar trebui AUTOMAT despăgubit, așa cum AUTOMAT a fost taxat timp de un deceniu!

Hop, Tomac!

Așadar, în viața reală, astea sunt problemele care apasă. Nu m-aș mira să avem peste încă zece ani vreo revelație că nici piața de energie liberă și europeană nu e corectă. Pentru astea trebuie politică. Ei bine, după un lamentabil Bolojan, dar măcar convenit de niște partide alese de niște milioane de oameni, apare Nicușor Dan cu o soluție de premier: Tomac.

Dacă Tomac a fost desemnat doar ca să pice prima oară în Parlament, atunci să zicem că e de înțeles. Însă n-ai făcut decât să mai adaugi câteva procente la AUR și la furia georgistă de orice fel.

În ritmul ăsta George Simion crește în sondaje stând în fotoliu. Desigur, și lui îi rămâne o singură mare problemă: Georgescu. Între timp AUR începe să fie curățat și aranjat ca un soi de partid ultraconservator tipic european. Însă Georgescu înseamnă furie reacționară pură. Care, da, poate să-l radă și pe Simion cu AUR-ul lui.

Tomac a ieșit la televizor, a plâns și el pe canapeluța lui Gâdea, a explicat e ce vrea să facă, adică ”totaia”. Omul e gol. Fiind un recipient gol și pe vremea lui Băsescu, Iohannis, Ciucă, Nicușor s-a gândit că o fi reciclabil. Nu e nici reciclabil. E lipsă de idei pe două picioare. Și e lipsa de idei a președintelui și a PSD-ului.

Grindeanu trebuie să-și asume funcția de premier și să terminăm cu glumele tehnocrate. Știu că se poartă antidemocrația de tip ”tehno”, îi place și lui Dan. Să punem specialiști din ăia care fac slide-uri mișto cu ChatGPT! Însă toate astea s-au transformat într-o glumă sinistră care tot umflă nemulțumirea populară.

Și, la cât de dezorganizată și individualistă a ajuns societatea românească, statul va arăta cam ca accidentul din Constanța cu tirul, un șofer bolnav care leșină la bolnav, bătut de niște tineri polițiști complet aiurea.

Tehnocrația

Ce înseamnă antidemocrație și tupeu se poate vedea la un Dragoș Pâslaru, cel cu legea salarizării. Omul a început bătaia de joc de la educație, de unde altundeva? A anunțat că va face dezbatere publică pe Facebook, unde să discute toată lumea starea educației. Adică un nou episod din incitarea la ură împotriva profesorilor care nu au grijă de copii, părinți, ba chiar și de războiul din Iran, dacă s-ar putea.

Nicușor Dan și ceilalți promotori ai antipartidelor (Georgescu, de exemplu) nu fac decât să ducă mai departe idei proaste, vechi de prin anii 90. Președintele avea o singură misiune: să împingă PSD la guvernare cu premier. Iar PSD, dacă tot vrea să nu se prăbușească în sondaje, mai trebuie să și imagineze un traseu politic propriu, după decenii de blaturi cu PNL.

În presupusul guvern al lui Tomac apar figuri care repetă papagalicește mantra pieței libere și a cetățeanului român ”eliberat de stat”. E o propunere de guvern de tip ”dronă”. Ei sunt deja programați în politici probusiness, dar vor pluti în derivă aruncând în aer zone ale statului pe care îți ia apoi decenii să le refaci: sănătate, educație, plasă socială.

Da, Tomac e o glumă proastă. Da, Nicușor Dan pare hotărât să-l pună premier. Și, da, aceasta va fi garanția unei lungi crize însoțite de cheltuieli zdravene pe apărare și polițienism.

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