Cu mine prim-ministru, în România nu vor crește nici taxele, nici impozitele, pentru că economia, mediul de afaceri, cetățenii au suportat destul acest joc fiscal, a subliniat Tomac. Acesta a adăugat că prelungirea crizei politice reprezintă o bătaie de joc la adresa celor care au scos din buzunarul lor bani în plus pentru a reașeza finanțele publice.

Indexarea pensiilor din 2027: fără cifre exacte

Tomac a confirmat că pensiile vor fi indexate cu inflația începând cu 1 ianuarie 2027, un procent estimat la aproximativ 10%. Totuși, o cifră concretă va fi anunțată în primele două luni de mandat, bazată pe spațiul bugetar disponibil. Costul acestei măsuri este estimat la 15 miliarde de lei. Nu sunt obligat să negociez această măsură cu Comisia Europeană, dar vreau să fim predictibili față de Bruxelles, având în vedere ținta de deficit asumată de 6,2% din PIB pentru 2026, a declarat el.

Legea salarizării: amendare sau refacere

În privința legii salarizării, Tomac a fost ferm: Așa cum arată astăzi, nu poate fi trimisă în Parlament. O lege care afectează categorii importante de beneficiari nu poate merge înainte. Premierul desemnat a promis totuși că niciun venit nu va scădea: Cred că este esențial să găsim o formulă de compromis, astfel încât niciun venit să nu scadă.

Tomac a lăsat deschise două scenarii pentru viitorul legii: amendarea formei actuale sau asumarea unei decizii politice împreună cu partidele, sub medierea președintelui. Totodată, a avertizat că nerespectarea termenului pentru adoptarea legii ar putea costa România peste 770 de milioane de euro din fonduri europene. Întrebat despre majorările salariale pentru demnitari, Tomac a evitat un răspuns direct, dar a menționat: Nu cred că soluția propusă de a îngheța este una corectă, deși noi avem o problemă destul de serioasă în ceea ce privește salarizarea, pentru că sunt companii de stat care au salarii foarte mari, de câteva ori mai mari decât un ministru care le gestionează.

Pentru susținerea familiilor, Eugen Tomac a propus un pachet de măsuri care ar avea un impact bugetar minim, de doar 0,02% din PIB (aproximativ 400 de milioane de lei). Printre acestea se numără eliminarea CASS pentru mamele cu copii mici, majorarea plafonului indemnizației de creștere a copilului de la 8.500 de lei la 10.000-12.000 de lei și o subvenție lunară de 2.250 de lei pentru angajatorii care încadrează părinți cu cel puțin trei copii. Plafonul nu a mai fost crescut de un deceniu, a subliniat Tomac, adăugând că măsurile sunt menite să încurajeze familiile educate să aibă copii.

Reforma administrativ-teritorială: fără desființarea comunelor

Reforma administrativ-teritorială este considerată prioritate zero” de premierul desemnat. Tomac a declarat că satele și comunele nu vor dispărea de pe hartă, dar a subliniat că România nu mai poate subvenționa de la bugetul de stat primării cu 300-400 de locuitori. Propunerea sa vizează comasările voluntare, în locul desființării, pentru a crește eficiența administrativă și a reduce risipa bugetară. Mai bine îi dăm o nouă destinație primăriei de acolo și, evident, din punct de vedere administrativ ar fi mult mai eficient pentru toată comunitatea să nu mai risipim bani, a explicat el.

Tomac a precizat că a purtat discuții cu toate partidele politice, inclusiv cu cele care nu îi oferă sprijin, și a constatat că nu există o opoziție categorică la această reformă, ci doar diferențe de opinie privind implementarea. Această inițiativă ar urma să fie prioritară în programul său de guvernare.

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, a fost varianta de prim-ministru propusă de președintele Nicușor Dan Parlamentului.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a definitivat lista echipei guvernamentale și programul cu care urmează să se prezinte în fața Parlamentului. Formula aleasă este cea a unui cabinet format din tehnocrați, în cadrul căruia Tomac subliniază că va avea ultimul cuvânt la fiecare numire.

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