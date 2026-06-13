În Egipt, negocierea este nu doar o practică comună, ci și o așteptare din partea comercianților, și am aflat acest lucru după o experiență alături de Coral Travel în Hurghada.

Regula nr. 1: Absolut totul este negociabil

Un ghid turistic local te-ar putea avertiza: „În Egipt, fiecare preț este negociabil”. Este un adevăr universal valabil în această țară, iar acest lucru nu se limitează doar la suveniruri sau produse artizanale.

Chiar și prețul ghidului tău poate fi negociat. Important este să începi procesul cu un preț clar în minte și să eviți să dezvălui de la început cât ești dispus să plătești. De asemenea, este important să îți păstreazi atitudinea prietenoasă și politicosă pe tot parcursul negocierilor.

Regula nr. 2: Câteodată trebuie să eviți negocierea

Deși negocierea este o practică uzuală, există momente în care nu este indicată. În magazinele de lanț, unde prețurile sunt fixe, sau pentru obiectele de valoare mică, este mai bine să eviți discuțiile despre preț. De asemenea, dacă nu ești interesat să cumperi ceva, nu încerca să negociezi.

Nu este o lipsă de respect să ignori comercianții. Pur și simplu treci pe lângă ei fără să faci contact vizual.

Regula nr. 3: Trebuie să fii sincer

Uneori, o doză de sinceritate poate aduce cel mai bun preț. Dacă un obiect îți depășește bugetul, explică acest lucru vânzătorului.

„Spune-i că știi cât valorează produsul, dar că nu îți permiți să-l cumperi la prețul cerut”, este sfatul oferit de ghizi. În cele mai multe cazuri, comercianții vor fi dispuși să scadă prețul.

Regula nr. 4: Trebuie să alegi momentul potrivit pentru cumpărături

Momentul zilei contează în arta negocierii. Vizitează bazarurile mai târziu, aproape de ora închiderii. Comercianții sunt mai dispuși să negocieze pentru a încheia ziua cu câteva vânzări în plus.

De asemenea, plățile în numerar sunt, de regulă, mai bine primite, dar ține-ți banii ascunși pentru a evita supraevaluarea produselor.

Regula nr. 5: E bine să faci cumpărături alături de un ghid local

Piețele precum Khan el-Khalili din Cairo pot fi copleșitoare. Închirierea unui ghid local poate să-ți simplifice experiența și să-ți dezvăluie comori ascunse.

Totuși, înainte de a începe turul, stabilește clar tariful, deoarece bacșișurile și comisioanele sunt o practică comună. Ghidul ar putea primi și un procent din vânzările realizate prin intermediul său.

Regula nr. 6: Negociază la gram

Pentru produse scumpe, cum ar fi aurul sau șofranul, este mai bine să negociezi prețul pe gram decât pe produs. De exemplu, chiar dacă un vânzător insistă că trebuie să cumperi o pungă întreagă de șofran, o mică negociere ar putea să te ajute să obții exact cantitatea dorită.

Această regulă se aplică și pentru uleiuri de parfum și parfumuri.

Regula nr.7: Învață câteva fraze de bază în limba locală

Câteva expresii simple în limba arabă egipteană sau turcă pot fi de mare ajutor în timpul negocierilor. De exemplu:

  • „Salaam alaikum”/„Merhaba” – „Bună ziua”
  • „Bikam dah?”/„Ne kadardır?” – „Cât costă?”
  • „Hatha ghaliah ghidan”/„Çok pahalı” – „Este prea scump”
  • „Shukran”/„Teşekkürler” – „Mulțumesc”

Chiar și un efort minim de a vorbi limba locală poate crea o legătură mai bună cu vânzătorii.

Regula nr.8: Nu pleca fără ce-ți dorești

Dacă ai pus ochii pe un obiect anume, nu pleca fără el, chiar dacă prețul e puțin mai mare decât ai anticipat. Obiectele unice din Egipt merită investiția, mai ales dacă te gândești la raportul favorabil de schimb valutar pentru turiștii din România.

În plus, este important de notat faptul că Egiptul este o destinație potrivită atât pentru familii, cât și pentru cupluri sau persoane singure.

Regula nr.9: Fii pregătit să pleci dacă nu primești un preț bun

Unul dintre cele mai puternice instrumente în negociere este disponibilitatea de a pleca. Dacă vânzătorul simte că ai putea renunța, este posibil să vină cu o ofertă mai bună pentru a-ți păstra interesul.

Lasă pauzele incomode să vorbească de la sine. Tăcerea poate fi aliatul tău în obținerea unui preț mai bun.

Astfel, negocierile în Egipt și Turcia nu sunt doar o modalitate de a economisi bani, ci și o experiență culturală autentică. Cu puțină practică, răbdare și câteva trucuri, poți transforma fiecare cumpărătură într-o poveste memorabilă.

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