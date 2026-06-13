Roiuri ca din filmele de groază

Imaginile surprinse la fața locului sunt șocante: roiuri dense de țânțari acopereau complet geamurile automobilelor, iar peisajul idilic al lacului părea transformat într-un coșmar.

„Anul acesta sunt țânțari peste tot, dar așa ceva nu am mai văzut niciodată”, a declarat un localnic, potrivit What’s The Jam.

Turiștii care ajunseseră la lac pentru a se bucura de liniștea naturii au fost luați prin surprindere. Întregul cer părea transformat într-o masă mișcătoare de insecte.

„Îngrozitor – parcă ar fi lăcuste”, a comentat un alt martor.

Just another day with the mosquitoes in Buryatia. pic.twitter.com/zVndkPIViI — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 6, 2026

Activitate intensă a țânțarilor

Fenomenul de activitate intensă a țânțarilor, care a putut fi observat și în alte regiuni din Rusia, ar putea continua până săptămâna viitoare, estimează entomologii. Autoritățile locale îi sfătuiesc pe locuitori și pe turiști să se protejeze folosind spray-uri anti-țânțari și îmbrăcăminte adecvată.

Într-un alt episod similar, în 2021, peninsula Kamceatka de lângă Marea Bering a fost invadată de milioane de țânțari, care au format nori uriași, potrivit Ouest France.

O boală parazitară alarmantă

Incidentul din Buriatia aduce în prim-plan o altă amenințare asociată cu țânțarii. În mai 2026, în regiunea Kursk din Rusia, a fost raportat un caz de dirofilarioză, o boală parazitară transmisă prin mușcătura țânțarilor. Parazitul, care se deplasează sub piele cu o viteză de până la 10–30 cm pe zi, poate fi îndepărtat doar chirurgical.

Țânțarii se infectează hrănindu-se cu sângele câinilor și pisicilor bolnave, iar cazuri izolate de dirofilarioză apar anual în Rusia, conform What’s the Jam.

Un alt martor al fenomenului neobișnuit din Buriatia a declarat: «Reparați antena», sugerând că roiurile dese dădeau senzația unei imagini distorsionate, ca pe un televizor cu semnal slab. Totuși, pentru turiștii care au fost nevoiți să plece, experiența a fost cât se poate de reală.

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