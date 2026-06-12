Un lift în care erau 7 persoane și care fusese supus unei revizii cu o zi înainte s-a prăbușit pe 21 mai în Palatul CFR din București și 3 oameni au ajuns la spital. Foarte important, ISU nu a putut preciza de la ce nivel a căzut liftul, spunând doar: „Nu este cunoscut nivelul de la care a căzut în gol”.

La scurt timp după incident, Libertatea a intrat în posesia unor documente. Mai precis, devizul și lista de verificări efectuate în cadrul mentenanței de către firma Kronlift. De asemenea, ziarul a vorbit atunci și cu primul salvator ajuns la locul incidentului. „Nu țipa nimeni, i-am scos în 6 minute”, a povestit el în exclusivitate pentru Libertatea. Foarte important, toate ascensoarele au fost oprite începând din 21 mai.

Două lifturi cu o capacitate redusă au fost repuse în funcțiune

Acum, după trei săptămâni, două dintre cele 14 ascensoare au fost puse în funcțiune, potrivit unei informări trimise pe 9 iunie de GEI Palat, compania care administrează și întreține Palatul CFR, intitulată „Informare privind reluarea parțială a funcționării ascensoarelor”.

„Stimați chiriași și parteneri, Vă informăm că, în urma demersurilor întreprinse de GEI PALAT CFR S.A. și cu acordul autorităților competente, ascensoarele nr. 4 și nr. 5 din imobilul Palat CFR au fost repuse în funcțiune”, scrie în mail-ul intrat vineri, 12 iunie, în posesia Libertatea.

GEI Palat a precizat în documentul datat 9 iunie că cele două lifturi vor funcționa într-un regim limitat, fiind permis accesul a maximum 4 persoane în cabină, cu prioritate pentru femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități și cele cu afecțiuni medicale.

„Facem apel la spiritul de solidaritate și responsabilitate al tuturor utilizatorilor clădirii și vă rugăm să acordați prioritate persoanelor cu probleme medicale și mobilitate redusă. Respectarea acestei reguli contribuie în mod direct la sprijinirea persoanelor care depind de utilizarea ascensoarelor pentru desfășurarea activităților zilnice și pentru accesul în siguranță în spațiile în care își desfășoară activitatea”, mai scrie în mail-ul semnat de Vlad Săcăreanu, directorul general al GEI Palat.

Au fost testate alte trei lifturi, cel mai probabil vor fi repuse în funcțiune săptămâna viitoare

Libertatea a discutat însă separat cu persoane din interiorul Ministerului Transporturilor, care au dezvăluit că în ultimele trei zile s-au mai luat și alte măsuri. Astfel, în afara celor două ascensoare puse deja în funcțiune, care au însă o capacitate redusă, adică încap doar 4 persoane sau 300 de kilograme, s-au făcut expertize și teste la alte trei, care suportă până la 10 persoane, maximum 800 kg.

Mai precis fiecare lift a fost încărcat cu o greutate mare (1600 kg), dublul capacității normale, pentru a-i testa limitele maxime de siguranță înainte ca în ele să urce oameni. În urma testelor, trecute cu succes, cele trei ascensoare ar putea fi date în funcțiune săptămâna viitoare, dacă ISCIR își dă acordul.

„Ieri s-au făcut expertize. Au venit CNCIR împreună cu ISCIR, s-au făcut probe statice cu o greutate de 1600 kg. Adică s-au băgat 1600 de kilograme, temporar, ca să nu patineze cablurile, să nu alunece, să nu cadă cabina în gol, să nu plece după loc cu greutate mai mare, să acționeze cântarul când se atinge limita și așa mai departe. Mai mult, s-au verificat toate componentele de securitate. Deci, conform probelor făcute, lifturile făcute sunt bune de pus în funcțiune și acest lucru s-ar putea face săptămâna viitoare, în funcție de decizia ISCIR”, au precizat surse din Palatul CFR pentru Libertatea, vineri, 12 iunie.

Liftul cu probleme este încă sigilat, pe termen nelimitat

În privința ascensorului cu numărul 8, cel care a căzut acum trei săptămâni, s-au mai luat niște probe zilele trecute, dar este sigilat și nu există un orizont de timp pentru momentul când va fi pus în funcțiune pentru că ancheta poliției nu s-a finalizat, potrivit informațiilor Libertatea.

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