Cele mai scumpe fructe găsite în piață sunt cireșele din soiurile premium, precum Napoleon, Cordia sau Pietroase, care se vând cu până la 25 de lei kilogramul. Comercianții le promovează drept „foarte dulci” și spun că cererea rămâne ridicată în această perioadă.

Cireșele premium ajung la 25 de lei kilogramul

La mai multe tarabe din Piața Obor, cireșele Napoleon, Cordia dulce și Pietroase sunt comercializate cu 25 de lei kilogramul. Același preț îl au și vișinele, dar și alte sortimente de cireșe descrise de comercianți ca fiind foarte dulci.

Pentru cei care caută variante mai accesibile, există și cireșe la 15 lei kilogramul, în timp ce soiul Boambă se găsește la prețuri cuprinse între 20 și 25 de lei kilogramul.

Căpșunile, printre cele mai accesibile fructe de sezon

La categoria căpșuni, prețurile sunt mai variate. Cele mai ieftine au fost găsite la 9,90 lei kilogramul, în timp ce alte tarabe le comercializează cu 12 sau 15 lei kilogramul, în funcție de dimensiune și aspect.

Comercianții spun că fructele românești continuă să fie preferate de cumpărători, chiar dacă prețurile sunt ușor mai ridicate față de alte perioade ale anului.

Caisele pornesc de la mai puțin de 8 lei kilogramul

Caisele reprezintă una dintre surprizele plăcute ale sezonului. În Piața Obor, acestea se găsesc la prețuri începând de la 7,90 lei kilogramul. Alte sortimente sunt vândute cu 10 lei sau 12 lei kilogramul, iar cele descrise drept „dulci” sau „foarte dulci” pot ajunge la 15 lei kilogramul.

Diferențele de preț sunt influențate de soi, gradul de coacere și aspectul fructelor.

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Prețuri observate în Piața Obor

Cireșe Napoleon – 25 lei/kg

Cireșe Cordia dulce – 25 lei/kg

Cireșe Pietroase – 25 lei/kg

Cireșe Boambă – 20-25 lei/kg

Cireșe dulci – 25 lei/kg

Cireșe – 15 lei/kg

Vișine – 25 lei/kg

Căpșuni – 9,90 lei/kg

Căpșuni – 12 lei/kg

Căpșuni – 15 lei/kg

Caise – 7,90 lei/kg

Caise – 10 lei/kg

Caise parfumate – 10-12 lei/kg

Caise dulci – 15 lei/kg

În ciuda prețurilor, mulți cumpărători spun că fructele de sezon rămân nelipsite din coșul de cumpărături, mai ales în această perioadă în care oferta este bogată și produsele sunt proaspete.

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