„Am șase luni de concediu plătit”

Publicația poloneză Noizz a stat de vorbă cu Kasia Milewska, marinar pe o navă de salvare offshore de tip ERRV (Emergency Response and Rescue Vessel). Tânăra a explicat în ce constă meseria sa și care sunt avantajele și dificultățile vieții pe mare.

„Fac parte din echipajul unei ambarcațiuni rapide de salvare. Staționăm în apropierea platformelor de extracție pentru a putea interveni în cazul în care persoanele care lucrează acolo au nevoie de ajutor. În activitatea de zi cu zi ne ocupăm de întreținerea navei și de diferite exerciții care ne pregătesc pentru eventuale operațiuni de salvare”, a explicat Kasia.

Potrivit tinerei, companiile care operează astfel de nave recrutează aproape permanent personal nou, iar cei care dețin calificările necesare au perspective bune de angajare.

Studiile universitare nu sunt obligatorii

Pentru a ajunge în această profesie, Kasia a urmat timp de trei ani și jumătate cursurile Facultății de Navigație din cadrul Universității Maritime. În plus, a absolvit numeroase cursuri obligatorii pentru activitatea pe nave offshore.

Cu toate acestea, ea consideră că experiența practică este esențială. „Cred că în această industrie experiența este cheia. Teoria este, desigur, necesară, dar multe lucruri pot fi înțelese cu adevărat doar în practică. Pentru această muncă sunt necesare anumite aptitudini pe care nicio școală nu le poate preda. Dacă cineva se va adapta cu adevărat vieții și muncii pe mare se poate verifica doar în timp”, spune Kasia.

Tânăra explică faptul că studiile universitare nu sunt obligatorii. Calificările necesare pot fi obținute și prin cursuri de specialitate, însă acest traseu presupune mai multă practică pe mare și promovarea unor examene organizate de autoritățile maritime.

Întrebată despre salarii, Kasia spune că veniturile diferă foarte mult în funcție de tipul navei și de poziția ocupată. „În cazul meu, remunerația include și perioada petrecută acasă între contracte, așa că veniturile sunt destul de bune. Totuși, aceasta nu este regula în întreaga industrie, deoarece condițiile de angajare pot varia considerabil în funcție de companie și de tipul navei”, explică poloneza.

Cel mai mare avantaj al profesiei este timpul liber: „Cel mai mult îmi plac posibilitățile pe care mi le oferă această muncă. Am liber jumătate de an. Acest lucru înseamnă multă libertate, independență financiară și posibilitatea de a-mi dezvolta pasiunile”.

În timpul liber, se dedică muzicii, în prezent lucrând la înregistrarea celui de-al doilea single al său.

Vremea și distanța față de familie, cele mai dificile provocări

Există însă și aspecte mai puțin plăcute.

„Cel mai dificil lucru în această muncă sunt condițiile meteorologice. Lucrez pe o navă relativ mică pentru standardele maritime, în Marea Nordului, care poate fi foarte agitată, mai ales iarna. Valurile mari și balansul constant al navei pot fi cel mai frustrant element al vieții de zi cu zi”, mărturisește tânăra.

Pe lângă vreme, o altă provocare importantă este despărțirea de familie și de cei apropiați.

Pentru cei care se gândesc să urmeze această carieră, Kasia recomandă o analiză sinceră a avantajelor și dezavantajelor. „În primul rând, le-aș spune să se gândească bine și să analizeze sincer toate plusurile și minusurile. Este o muncă ce oferă multe oportunități, dar vine și cu provocări, iar nu toată lumea se regăsește într-un astfel de stil de viață. Pe de altă parte, cred că merită să încerci lucruri noi și, dacă cineva simte cu adevărat că vrea să lucreze pe mare, ar trebui să își ofere șansa de a vedea dacă aceasta este calea potrivită pentru el”, a mai spus Kasia Milewska.

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