De la „Insula Iubirii” la pupitrul Observator. Andreea Crăciun este noua prezentatoare meteo de la Antena 1

Andreea Crăciun, cunoscută publicului din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, începe o nouă etapă profesională. Începând de luni, tânăra în vârstă de 25 de ani va prezenta rubrica Meteo din cadrul Observatorului de dimineață de la Antena 1, după mai multe luni de pregătire în domeniul televiziunii.

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Andreea Crăciun intră în echipa Observator

Echipa Observator se mărește cu un nou nume. Începând de luni, Andreea Crăciun va prezenta știrile meteo în cadrul jurnalului de dimineață difuzat de Antena 1. Cunoscută publicului după participarea la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, Andreea își îndreaptă acum atenția către televiziune, după ce a urmat un curs de media și televiziune.

Potrivit informațiilor făcute publice de postul de televiziune, tânăra a trecut printr-o perioadă de pregătire înainte de a primi această provocare profesională.

De la dans sportiv și fitness la televiziune

În vârstă de 25 de ani, Andreea Crăciun este instructor de fitness și are în spate o experiență de 11 ani în dansul sportiv.

Participarea la „Insula Iubirii” i-a adus vizibilitate în mediul online, iar ulterior a decis să exploreze și domeniul televiziunii. În prezent, aceasta este urmărită de aproximativ 25.100 de persoane pe rețelele de socializare.

Andreea Crăciun a recunoscut că are emoții înainte de prima apariție în noua sa ipostază, însă spune că este pregătită pentru acest pas. „Dacă nu aș avea emoții la debut, nu aș fi om. Mi-am dorit enorm să fac asta, să prezint meteo. Mi-ar fi plăcut să fac parte și din echipa de la Neatza. Poate o să-i țin și locul Ramonei atunci când ea lipsește”, a spus Andreea. Tânăra afirmă că a primit sprijin și încurajări din partea colegilor înainte de debutul pe micul ecran.

„Nu mi-e frică de nimic”

Noua prezentatoare meteo spune că așteaptă cu entuziasm prima ediție în care va apărea în fața telespectatorilor. „Abia aștept să fiu luni în platoul Observator. Îmi place divertismentul și sunt foarte încântată că fac parte din această echipă frumoasă. Am primit doar sfaturi bune, care mi-au ridicat moralul. Nu mi-e frică de nimic”, a declarat Andreea Crăciun.

Pentru Andreea Crăciun, rolul de prezentatoare meteo reprezintă o schimbare importantă de direcție profesională.

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