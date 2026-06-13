Ce trebuie să ştii despre Curaçao

Curaçao, o insulă exotică din Marea Caraibilor și parte a Regatului Țărilor de Jos (Olanda), se află la aproximativ 60 km nord de coasta Venezuelei. Curaçao cuprinde insula principală Curaçao și insula mult mai mică și nelocuită Klein Curaçao („Micul Curaçao”). Deși aparține fizic platformei continentale sud-americane, insula este de obicei inclusă în arcul sud-vestic al Antilelor Mici. Capitala sa este Willemstad, un oraș pitoresc situat pe malul golfului Schottegat, unul dintre cele mai bune porturi naturale din Indiile de Vest, conform Enciclopediei Britanice.

Curaçao – istorie

Insula a fost locuită inițial de poporul arawak, venit din America de Sud, iar în 1499 a fost descoperită de europeni. În secolele următoare, spaniolii au colonizat-o, deportând întreaga populație indigenă ca sclavi în Insula Hispaniola (împărţită azi de Haiti şi Republica Dominicană), în 1515. Ulterior, olandezii au preluat controlul și au transformat Curaçao într-un punct strategic de comerț pentru Compania Olandeză a Indiilor de Vest. Un aspect remarcabil al istoriei insulei este prezența celei mai vechi comunități evreiești locuite continuu din emisfera vestică, întemeiată de evrei sefarzi, refugiați din Spania şi Portugalia, în secolul al XVII-lea.

Willemstad, capitala insulei, se află pe malul golfului Schottegat, accesibil prin canalul Sint Anna Bay. Acest loc strategic a transformat insula într-un centru comercial prosper, între 1660 și 1700, când comerțul cu sclavi și exporturile de produse din plantațiile sud-americane au cunoscut o explozie. Totuși, poziția sa strategică a atras și invadatori, insula fiind afectată de conflictele dintre englezi și olandezi. Din 1816, Curaçao a rămas sub controlul continuu al Olandei.

Willemstad, sursa foto: shutterstock.com

În 1845, Curaçao a devenit parte a celor șase colonii olandeze din Indiile de Vest, administrate colectiv. În 1954, acestea au fost reorganizate sub denumirea de Antilele Olandeze, primind autonomie în afacerile interne. În 2006, populația insulei, împreună cu celelalte teritorii implicate, a fost de acord cu dizolvarea Antilelor Olandeze. Astfel, la 10 octombrie 2010, Curaçao și Sint Maarten au devenit țări autonome în cadrul Regatului Țărilor de Jos, alături de Aruba, care se separase anterior, în 1986.

Curaçao – forma de guvernare

Șeful statului este monarhul olandez, reprezentat de un guvernator, iar șeful guvernului este prim-ministrul. Politica guvernamentală este elaborată de un Consiliu de Miniștri, prezidat de prim-ministru. Un ministru plenipotențiar din Curaçao își are reședința în Țările de Jos și reprezintă țara la ședințele Consiliului de Miniștri al Țărilor de Jos. Curaçao are un parlament unicameral (Staten), cu 21 de membri aleși pe baza reprezentării proporționale pentru un mandat de cel mult cinci ani. Dreptul de vot este deschis tuturor rezidenților din Curaçao cu cetățenie olandeză care au împlinit vârsta de 18 ani. Curaçao este independentă în ceea ce privește afacerile interne, dar guvernul Țărilor de Jos este responsabil pentru apărare şi relații externe.

Clădiri în stil olandez din Willemstad, sursa foto: shuterstock.com

Conducerea politică actuală a insulei este asigurată de premierul Gilmar Pisas (54 de ani). Conform estimărilor, populația în 2026 este de aproximativ 157.100 de locuitori. Monarhul olandez, regele Willem-Alexander, este reprezentat pe insulă de guvernatorul Lucille George-Wout. Limbile oficiale sunt neerlandeza, papiamentu și engleza.

Curaçao – economie

În ciuda precipitațiilor reduse și a solului puțin fertil, insula a dezvoltat o importantă economie bazată pe plantațiile de trestie de zahăr în perioada dominației coloniale olandeze. În prezent, aici se cultivă portocale, a căror coajă uscată constituie baza celebrului lichior Curaçao, distilat chiar pe insulă. Planta de aloe, importată inițial din Africa, nu necesită irigare și este în continuare exportată pentru uz farmaceutic. Toată apa potabilă utilizată pe insulă este obținută prin distilarea apei de mare.

Playa Cas Abao, sursa foto: shutterstock.com

Economia insulei Curaçao depinde în mare măsură de rafinarea petrolului, folosind petrol brut importat din Venezuela. Portul poate găzdui petroliere de mari dimensiuni, iar insula este situată la intersecția rutelor comerciale care trec prin Canalul Panama. Olandezii au descoperit petrol în Lacul Maracaibo, Venezuela, dar, deoarece lacul era prea puțin adânc pentru navele oceanice, petrolul era transportat cu nave mai mici către Curaçao pentru rafinare și transbordare.

În acelaşi timp, Curaçao este o destinație din Caraibe plină de viață, cunoscută nu numai pentru arhitectura olandeză emblematică în culori pastelate din capitala Willemstad, ci şi pentru zonele de scufundări de nivel mondial și pentru cele peste 35 de plaje neatinse.

Astfel, turismul a devenit un important motor economic al insulei, generând un impact economic total record de aproximativ 3 miliarde de dolari SUA, în 2025. De asemenea, Curaçao a înregistrat un număr record de aproape 790.000 de vizitatori care au petrecut cel puțin o noapte pe insulă.

Curiozităţi despre Curaçao

Limba oficială a insulei Curaçao se numește papiamento, un amestec unic de spaniolă, portugheză și olandeză, cu influențe de engleză și franceză. Această limbă mixtă este o mărturie vie a istoriei indigene și coloniale a insulei. La fel ca insula Bonaire, Curaçao găzduiește o populație de flamingo. Aceste păsări pot fi adesea observate pe toată insula, populațiile locale fiind localizate în salinele și apele din zona Rif-St Marie. Capitala Curaçao, Willemstad, este un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Acest loc impresionant prezintă o gamă variată de arhitectură colonială olandeză, inclusiv case într-o varietate de culori atrăgătoare. Podul Regina Emma sau „Pontjesbrug” este o atracție emblematică din centrul orașului Willemstad. Această punte plutitoare din lemn, cu o lungime de 168 de metri, este unică în lume. Podul se sprijină pe 16 pontoane și leagă cartierele istorice Punda și Otrobanda, separate de Golful Sint Anna. Podul este acţionat de un operator, care îl rotește spre malul Otrobanda pentru a permite trecerea navelor. Mișcarea se face în sens antiorar, iar o parte a podului este echipată cu un motor. Când podul este deschis, un feribot gratuit asigură traversarea golfului, la câteva sute de metri distanță.. Curaçao este faimoasă pentru varietatea sa de corali. Printre aceștia se numără bureții „ureche de elefant” și cei în formă de tub, precum și coralul „pat dublu”, numit așa datorită dimensiunilor sale comparabile. În perioada august-octombrie, poate fi observat, de asemenea, un fenomen natural spectaculos cunoscut sub numele de „depunerea icrelor de coral” (sau reproducerea coralilor), care are loc la doar câteva zile după Luna plină. Deoarece Curaçao face parte din Insulele ABC (Aruba, Bonaire şi Curaçao), se află în extremitatea sudică a zonei uraganelor. Prin urmare, Curaçao este rar afectată de uragane și reprezintă o alegere excelentă pentru o vacanță de scufundări în Caraibe în timpul sezonului uraganelor. Una dintre cele mai spectaculoase scufundări la epave din întreaga zonă a Caraibelor poate fi experimentată chiar în largul coastelor din Curaçao, la mică distanță de digul principal al insulei. Nava MV Superior Producer și-a găsit sfârșitul tragic imediat după ce a ridicat ancora, având cala plină cu o încărcătură de whisky, parfumuri și haine. Astăzi, ambarcațiunea odihnește pe chilă, la o adâncime de aproximativ 30 de metri, fiind un loc ideal pentru scafandrii avansați. Povestea acestei epave are şi o parte amuzantă! Când s-a scufundat, în 1977, localnicii au înotat imediat la epavă (care era aproape de țărm) și au golit-o de sticlele de whisky și de hainele de firmă. Se spune că, timp de câteva săptămâni, în Curaçao s-au vândut haine de lux la prețuri de nimic și toată insula a petrecut cu whisky fin! Deși sună ca un loc pe care te-ai aștepta să-l găsești pe uscat, „Pădurea de Ciuperci” (Mushroom Forest) este un alt sit de scufundări extrem de cunoscut în Curaçao. Numele provine de la formațiunile de corali duri care, așa cum probabil ai ghicit, seamănă cu niște ciuperci uriașe. Acestea adăpostesc, de asemenea, o viață marină extrem de bogată, care abia așteaptă să fie descoperită. Din cele 7 specii de țestoase marine existente în lume, 5 trăiesc în apele care înconjoară insula Curaçao. Deși sunt șanse mai mici să te întâlnești cu țestoasa pieloasă (leatherback), care preferă apele mai adânci, poți vedea cu ușurință multe dintre celelalte specii în timp ce faci snorkeling sau scufundări în jurul insulei. Printre cele mai populare locuri pentru întâlniri subacvatice cu aceste creaturi minunate se numără plaja Playa Lagun, insula Klein Curaçao și epava remorcherului scufundat din Golful Caracasbaai, informează flyandsea.com.

Despre fotbalul din Curaçao

Primul club de fotbal din Curaçao s-a înființat în 1909, într-o perioadă în care insula avea doar 25.000 de locuitori și niciun teren amenajat. Primul meci oficial s-a jucat în grădina unei biserici (Santa Famia), iar călugării care predau la școală au fost cei care au defrișat bucăți de pământ pentru a le transforma în primele terenuri.

Asociația de Fotbal din Curaçao a fost înfiinţată în 1921 şi a organizat primul campionat local, cu 8 cluburi. Acum, prima ligă are 10 cluburi, care joacă 18 etape, tur-retur. Ultimele clasate participă la un baraj cu echipe din liga a doua (8 cluburi), pentru menţinere/retrogradare.

Drapelul Curaçao

Până în 2003, naționala folosea doar jucători locali. Antrenorii olandezi Pim Verbeek și Henk Duut au schimbat strategia și au început să recruteze masiv fotbaliști cu origini antileze care jucau la nivel înalt în campionatul Olandei (Eredivisie). Această mișcare a ridicat instantaneu nivelul echipei.

Ulterior, fotbalul a explodat pe insulă, deşi cel mai popular sport în rândul locuitorilor a rămas baseball-ul. Naționala masculină, afiliată la FIFA în 2011, a câștigat Cupa Caraibilor, a ajuns în sferturile de finală ale Gold Cup (echivalentul Campionatului European pentru CONCACAF) și a fost condusă de antrenori legendari precum Guus Hiddink, investind masiv și în fotbalul feminin și academii de tineret. Şi acum Curaçao are pe bancă un tehnician reputat, pe Dick Advocaat, 78 de ani.

Echipa naţională îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Ergilio Hato, cel mai mare al insulei, cu 10.000 de locuri.

Cum s-a calificat Curaçao la Campionatul Mondial

Pentru Cupa Mondială din 2026, numărul de echipe participante a fost extins la 48. Deoarece cele trei mari forțe ale Americii de Nord și Centrale, SUA, Mexic și Canada, s-au calificat automat din postura de țări gazde, principalul obstacol de care Curaçao se lovea mereu în preliminarii a dispărut. Astfel, concurența din zona CONCACAF a devenit mult mai accesibilă.

Un factor decisiv a fost numirea pe banca tehnică, în 2024, a legendarului antrenor olandez Dick Advocaat. Tehnicianul cu o vastă experiență internațională a oferit echipei rigoare tactică, disciplină și o mentalitate extrem de puternică. Advocaat a reușit să omogenizeze perfect nucleul de jucători crescuți în Olanda (dar cu origini în Curaçao) cu fotbaliști locali.

Curaçao a început aventura în faza a doua a preliminariilor CONCACAF, unde a obținut victorii clare (cum ar fi 4-1 cu Barbados și 2-0 cu vecinii din Aruba). În faza decisivă a grupelor, repartizată într-o grupă complicată alături de naționale mult mai titrate din regiune, precum Jamaica și Trinidad-Tobago, Curaçao a produs marea surpriză şi a reușit să termine pe locul 1, asigurându-și biletul direct pentru Mondial.

Curaçao a încheiat campania de calificare fără nicio înfrângere în totalul celor 10 pertide disputate în preliminarii. Meciul decisiv care a calificat Curaçao la Mondial a avut loc la 19 noiembrie 2025, la Kingston, şi s-a închieat la egalitate, scor 0-0, cu Jamaica.

Ce meciuri va disputa Curaçao la Mondial

În programul Campionatului Mondial de fotbal 2026, Curaçao are programate trei partide în Grupa E a competiţiei:

Germania – Curaçao , duminică, 14 iunie, ora 20.00;

, duminică, 14 iunie, ora 20.00; Ecuador – Curaçao , duminică, 21 iunie, ora 3.00;

, duminică, 21 iunie, ora 3.00; Curaçao – Coasta de Fildeş, joi, 25 iunie, ora 23.00.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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