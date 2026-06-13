Strada Universității din Cluj-Napoca s-a transformat într-o scenă în aer liber după gala de deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Loredana a susținut un concert-surpriză care a adunat sute de oameni, iar printre invitații care au urcat pe scenă s-au numărat Nadia Comăneci, Simona Halep, Andreea Esca și Aurel Tămaș.

Concert-surpriză pe strada Universității

După gala de deschidere a celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, strada Universității din Cluj-Napoca a devenit locul unui eveniment care nu fusese anunțat în program.

Loredana a urcat pe scenă și a susținut un concert care a durat aproximativ două ore. Artista a interpretat unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul său, iar publicul a cântat și a dansat alături de ea până târziu în noapte.

Momentul de început a fost unul aparte. Loredana a interpretat piesa „Bună seara, iubite” de la balconul unei clădiri de pe strada Universității, înainte de a coborî în mijlocul spectatorilor.

Simona Halep si Loredana Groza (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Apariția artistei a atras toate privirile

Pentru eveniment, Loredana a ales o ținută compusă dintr-un body negru din dantelă și cizme până la genunchi. Prezența scenică și energia artistei au fost completate de un repertoriu care a inclus melodii precum „Lumea e a mea”, „Cel mai fericit de pe pământ”, „Extravaganza”, „Zig-Zagga”, „Apa”, „Made in Romania” și „Șatra-n asfințit”.

Pe parcursul concertului, spectatorii s-au prins în hore uriașe și au transformat centrul orașului într-un adevărat ring de dans.

Nadia Comăneci, invitată specială pe scenă

Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost apariția Nadiei Comăneci alături de Loredana. Cele două au o legătură specială, fiind născute în același oraș, Onești.

„Întotdeauna m-am gândit atunci când o urmăream, pentru că ne-am născut în același oraș și pentru că, pentru mine, Nadia a fost modelul meu, o vedeam pe stradă, avea blugi Levis, geacă Adidas, era super cool pe vremea aia să ai așa ceva și Nadia era cea mai cool, nu doar ca sportivă ci și ca prezență și mă bucur tare mult că viața ne-a adus împreună încă de atunci. De atunci îți suntem alături, chiar dacă ne desparte un ocean”, a spus Loredana pe scena amplasată pe strada Universității.

Nadia Comăneci și Loredana au interpretat împreună piesa „Felicita”, celebrul hit al lui Al Bano și Romina Power, dar și melodia „Trandafir de la Moldova”.

Andreea Esca a urcat și ea pe scenă

Seara a continuat cu alte surprize pentru public. Andreea Esca s-a alăturat artistei pentru interpretarea melodiei „Drumurile noastre”, lansată de Dan Spătaru. Printre invitații care au mai urcat pe scenă s-au numărat Aurel Tămaș, Emilia Popescu, Adela Popescu, Andreea Vasile și regizorul Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

Loredana Groza a urcat și pe scena Sport Festival de la Cluj-Napoca

Loredana Groza a urcat și pe scena Sport Festival de la Cluj-Napoca, unde a oferit publicului un moment special alături de Simona Halep. Fosta lideră mondială a fost invitată de artistă să i se alăture pe scenă, iar emoțiile trăite de sportivă au fost vizibile pe tot parcursul apariției. Loredana a luat-o de mână pe Simona Halep, iar cele două au cântat și s-au bucurat împreună de aplauzele spectatorilor, într-un moment care a fost primit cu entuziasm de cei prezenți la eveniment.

Peste 3.000 de participanți la deschiderea TIFF

Potrivit organizatorilor, peste 3.000 de persoane au fost prezente la evenimentele organizate vineri seară în Piața Unirii din Cluj-Napoca, cu ocazia deschiderii Festivalului Internațional de Film Transilvania. Printre invitații speciali ai galei s-au aflat Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, Florin Piersic și Dorel Vișan.

„Avem peste 200 de filme, cred eu pentru toate gusturile, mult film românesc de calitate, o retrospectivă pe care o dedicăm lui Corneliu Porumboiu, unul dintre cineaştii noştri foarte speciali, foarte multe comedii negre”, a declarat criticul de film Mihai Chirilov, director artistic şi co-fondator al TIFF.

În deschiderea festivalului a fost proiectat filmul „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, iar spectatorii au putut vedea și imagini din viitorul documentar „Nadia”.

TIFF 2026 continuă cu peste 200 de filme

Ediția cu numărul 25 a Festivalului Internațional de Film Transilvania se desfășoară în perioada 12-21 iunie și aduce în fața publicului 210 filme din 49 de țări. Mai multe evenimente din program au fost deja sold-out, inclusiv experiențele gastronomice Film Food și Film Food în livadă, dar și cine-concertele „Nopți albe” și „Parisul doarme”.

Începând de sâmbătă, festivalul continuă cu proiecțiile din Competiția Oficială, secțiune dedicată unor dintre cele mai noi și apreciate producții cinematografice internaționale.

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