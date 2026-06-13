Începutul campaniei de recoltare a zmeurei este așteptat în jurul datei de 20 iunie, dar pe internet deja se înmulțesc anunțurile producătorilor care caută muncitori sezonieri.

Cultivatorii nu găsesc oameni să lucreze pe plantațiile de zmeură

Deși majoritatea oferă diurne de până la 51 de euro pe zi, trei mese și cazare, cultivatorii din vestul Serbiei spun că le este din ce în ce mai greu să găsească oameni dispuși să lucreze în plantațiile de zmeură.

Pe rețelele sociale, în grupuri care reunesc în principal producători de zmeură din vestul Serbiei, există zeci de anunțuri pentru culegători. Cele mai multe provin din zonele Ivanjica, Arilje, Lucani, Guča, Čačak, Kosjerić, Užice.

Producătorii de zmeură anunță începutul recoltării „aurului roșu” în jurul datei de 20 iunie.

Cei mai mulți oferă o diurnă de până la 51 de euro pe zi, plus cazare și trei mese pe zilnic, cu un program de lucru de 10–12 ore, cu pauze incluse. Ca alternativă, este oferită plata de 1 euro pe kilogramul cules.

Producătorii caută puțini lucrători

„Sunt necesari doi lucrători pentru cules zmeură în zona Guča. Condițiile sunt foarte bune, la fel și câștigul, între 42 și 68 de euro pe zi. Recoltarea începe în jurul datei de 20 iunie și durează cel puțin o lună. Programul este de la 7:00 la 19:00. Plata poate fi diurnă de 51 de euro sau 1 euro pe kilogram. Cazare, mâncare – totul este asigurat. Camerele au două paturi, baie, mașină de spălat etc. Zmeura este la câțiva metri de casă, este de calitate și se poate culege mult. În timpul zilei există mai multe pauze și una mai lungă, când dorește lucrătorul. Totul este o chestiune de înțelegere”, se arată într-unul dintre anunțurile tipice din grupul de Facebook „Cultivatorii de zmeură și mure din Serbia”.

Este interesant că în majoritatea anunțurilor se caută un cuplu sau cel mult până la cinci culegători.

Marile exploatații agricole au deja de ani buni lucrători permanenți, unii chiar peste 10 muncitori sezonieri, astfel că în acest sezon au nevoie doar de câțiva muncitori suplimentari.

Cultivatori: Nici șofer nu găsesc, să ducă zmeura la depozit

Totuși, producătorii spun că, în ciuda condițiilor relativ bune, mulți dintre cei care îi contactează se interesează mai mult de nivelul diurnei decât de muncă efectivă.

„Este o lipsă foarte mare de oameni serioși, nu pot găsi nici măcar un șofer de tractor pentru transportul fructelor la depozit. Din păcate, nu mai am lucrătorii permanenți de altădată, precum femeile din zona Kraljevo care s-au angajat în alte firme, sau oamenii din Priboj, Prijepolje și Nova Varoš cu care am colaborat 20 de ani, dar care probabil și-au extins propriile plantații”, spune Ivana Petrović din satul Divljaka, lângă Arilje, care oferă o diurnă de 51 de euro, cazare și trei mese.

Ea se teme că „vor rămâne neculese 1.000 de kilograme de zmeură, la un preț de 4 euro”.

„Este multă zmeură, a rodit bine, chiar și un culegător mediu ar putea aduna 25 de lădițe pe zi, ceea ce nu este foarte dificil, dar pur și simplu nu mai sunt oameni care să vrea să muncească”, spune ea.

Diurna de 1 euro pe kilogramul de zmeură

O experiență similară are și cultivatorul de zmeură Mićo Luković din Ivanjica.

„Dintre cei care sună, 10–20% sunt culegători cu experiență, iar restul nu știu cum să-i numesc! Nimeni nu vrea să audă de o diurnă mai mică de 51 de euro. Eu ofer între 43 și 51 de euro, adică cu 8,5 euro mai mult decât anul trecut. Anul trecut am avut o echipă excelentă de studenți, dar acum nu îi mai pot angaja din cauza schimbărilor din calendarul lor universitar. Din fericire, am lucrători permanenți, dar îmi mai trebuie câțiva”, spune el.

Alți producători afirmă de asemenea că le este din ce în ce mai greu să găsească culegători calificați.

Toți subliniază că nivelul diurnei este „mai mult decât corect”, iar ca ofertă avantajoasă este menționată plata de 1 euro pe kilogramul cules.

„Dacă vremea bună continuă, producția va fi mai mare și fructele mai calitative, zmeura va fi mare și se va culege ușor, ca merele, astfel încât un culegător priceput poate câștiga destul de bine”, explică producătorii.

Muncitorii sezonieri trebuie declarați

În Serbia, din 2019 este obligatorie declararea muncitorilor sezonieri, inclusiv a culegătorilor, în format electronic pe portalul sezonskiradnici.gov.rs.

Angajatorul este obligat să plătească taxe și impozite, iar lucrătorii beneficiază de asigurare de sănătate în caz de accident de muncă sau boală profesională, precum și de drepturi din sistemul de pensii și asigurări de invaliditate, conform legii.

Un angajator poate angaja același lucrător sezonier pentru maximum 180 de zile într-un an calendaristic.

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