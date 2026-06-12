Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 13 – 19 iunie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Berbec. Se vor menține, ba chiar se vor intensifica semnificațiile astrologice legate de familie, educație, părinți, patrimoniu familial sau avere personală. Se întrevăd riscuri în a pierde sau a înstrăina în pagubă o serie de bunuri personale. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Taur. Taurii nu vor fi în cea mai bună formă mentală, iar exprimarea și conținutul unor intenții sau dorințe fiind expuse mai puțin logic și obiectiv nu vor da credibilitate punctului lor de vedere. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Gemeni. Gemenii se vor putea remarca în activitățile publice sau oficiale prin felul în care vor susține un proiect, o soluție, un punct de vedere și prin felul inteligent și autoritar cu care vor gestiona o ședință. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Rac. Relațiile de prietenie vor evolua într-o notă de stabilitate, cooperare, echilibru și bună înțelegere, ba chiar și de disponibilitatea de a-i ajuta pe cei apropiați („o mână de ajutor”). Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Leu. Marcaj legat în planul sănătății ce îndeamnă spre prudență. Posibile crize reumatismale, dureri osoase, alergii, intoleranțe și sensibilități alimentare. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Fecioară. Se vor complica relațiile pe direcția schimbului de idei, a posibilității de a stabili punți de comunicare, dar și a unei înțelegeri și armonii pe principii fundamentale și interese comune. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Balanță. Preocupări bănești, griji pentru recuperarea sau păstrarea unor bunuri patrimoniale; nota este destul de conflictuală iar cei născauți în Balanță nu vor da dovadă de slăbiciune ori de posibilitatea de a fi intimidați. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Scorpion. Relațiile parteneriale pot fi marcate de mici vanități, de dialoguri în contradictoriu sau de o îndârjire manifestată de ambele părți care nu vor să cedeze dar care nici nu vor să rupă un contract. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Săgetător. O stare de bine, de încredere, de optimism, de speranță este posibilă prin conjugarea influxurilor planetei Uranus cu ale Soarelui și ale Lunii care vor alcătui faza de Lună Nouă, în Gemeni. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Capricorn. Negocierile vor înainta greoi iar părțile nu vor putea cădea de acord asupra unei dinamici comune, orgoliile alimentând poziții radicale, nu o dată ridicole prin micimea mizei. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Vărsător. Muncă în gospodărie, activități practice; Vărsătorii nu vor avea chef de dispute așa că vor ignora aspectele care nu le fac plăcere sau îi deranjează. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 13 – 19 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 13 – 19 iunie 2026

Zodia Pești. Efort de cunoaștere prin învățare, lecturi, pregătiri specifice unui domeniu de activitate; nativii vor avea rezistență la stres și se vor bucura de o memorie bună. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 13 – 19 iunie 2026.

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