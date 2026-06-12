Nu ai chef să te îmbeți cu apa chioară pe care ți-o va turna în pahar viitorul premier al țării. Stai pe uscat. Riscul devalorizării tale umane va atinge cote la care nu vei mai avea nici măcar respectul de sine.

Veniturile tale în următoarele 12 luni nu vor crește și nici nu vor rămâne aceleași ca în prezent. Trebuie să fii pregătit: veniturile vor scădea. Un câștig la loteria 6 din 49 este iluzoriu. O moștenire? Exclusă! Un alt job? Nu există joburi pentru bătrâni într-o țară stătută precum România. Venituri mai mici, o viață căzută în depresie. 

Niciun premier sau ministru nu te va scoate din depresie. Nu aceasta este menirea unui șef de guvern, desemnat de un președinte al unei țări în derivă: să scoată poporul din depresie. Dar nici să-i aducă fericirea. Un guvern nu dăruiește fericirea pe tichete, taloane de pensii și fluturași de salarii. Fiecare român își caută fericirea, fără ajutorul statului, dar își trăiește depresia cum poate, până la limita supraviețuirii. Trebuie să te descurci ca tot românul: cu venituri mai mici, într-o depresie care se adâncește.

Să vină FMI ca să te salveze? Să vină AUR la guvernare? Cine vine n-are nicio șansă să-i însănătoșească pe români. Guvernul care va veni la Palatul Victoria trebuie să rezolve trei probleme: să domolească inflația, să evite căderea statului în imposibilitatea de plată și să redea încrederea oamenilor în autorități. Nu vezi nicio persoană care să rezolve măcar una dintre aceste probleme. 

Nu există omul providențial (fie politician, fie tehnocrat) și nici bagheta magică. Nu mai există nicio instituție în România căreia să-i mai acorzi încrederea ta. Pentru că încrederea ta, în aceste vremuri inflaționiste, are un preț foarte mare. Nu o mai dai ieftin, pe nimic. Oare de ce INS nu introduce în coșul de produse și servicii și această marfă: încrederea? Să se măsoare și inflația în încrederea acordată autorităților statului! Tu nu mai crezi…

Dar crezi că vei consuma mai puțin în următoarele 12 luni. În loc de patru iaurturi pe săptămână, două îți ajung. În loc de brânză telemea, niște cartofi prăjiți. Ieșitul la terasă, cafenele, restaurante este puțin probabil, chiar și când vei primi o invitație de la un prieten. Dar și prietenii tăi și-au redus cheltuielile. 

Rămâne o mică bucurie a vieții: o prăjitură de la cofetăria din cartier, cea mai ieftină și cea mai dulce, pe care s-o păstrezi ca amintire. O prăjitură ca răsfăț. Dacă nu merge prăjitura, atunci e bun și covrigul. În același timp, nu mai cumpăra cărți. Pentru că toate cărțile pe care ți le dorești au prețuri de peste 100 de lei. Inacceptabil. Citește ce mai găsești în biblioteca ta sau recitește. O mică bucurie spirituală a vieții în România.

Cheltuieli și investiții în următoarele 12 luni? Întrebare hilară: fără vacanțe, fără achiziții de casă, teren sau mașină (o glumă!), fără nicio economie, pentru că veniturile nu-ți permit. Să te ferească Dumnezeu de cheltuieli neprevăzute! Ai de gând, totuși, să-ți plătești taxele și impozitele către statul român, deși te îndoiești că merită. 

Dacă ministrul Finanțelor nu va fi validat în noul guvern, de ce să-ți plătești impozitele? Când țara va avea un ministru de Finanțe, cu acte în regulă, atunci vei plăti dările la stat, pentru că știi cui plătești. Nu poți să plătești unui guvern care nu există! Nu ai încredere să faci o plată către un guvern interimar sau de tranziție.

Viața ta peste un an? Ca un dop de ceară în urechea unui pianist. Va fi mai proastă, firește! Suntem la începutul unei crize care va dura vreo cinci sau, cel mult, zece ani. Uniunea Europeană, despre care sperăm că va scoate România din criză, va intra curând în criză. 

A pierdut teren în competiția tehnologică și, prin Green Deal, a dus industria auto pe marginea prăpastiei. Aștepți ca Bruxellesul să anunțe oficial intrarea în criză. Altă scăpare din criza noastră nu există. Te-ai săturat de crize, dar ai început să le adori. Bine ai venit, dragă criză! Ești nepregătit. 

Precizare: Acest text a fost inspirat de lectura Sondajului Economic pentru luna mai 2026, realizat de IRSOP.   

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