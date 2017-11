Bogdan Țâru a jucat baschet. Liderul apărării de la Viitorul este tatuat ca Beckham.

Bogdan Țâru, campionul României în sezonul trecut cu FC Viitorul Constanța s-a simțit excelent pe terenul de baschet la 3×3 Constanța Streetplay, turneul care are loc în City Park Mall.

“Mă uit la meciuri din NBA când am ocazia iar jucătorul meu favorit este Curry” a spus Țâru. Stephen Curry, campion NBA cu Golden State Warriors în sezonul trecut, este unul dintre cei mai bine plătiți jucători din NBA, cu un contract valorând 201 milioane de dolari pe următorii cinci ani.

Țîru a venit la 3×3 Constanța Streetplay alături de coechipierii săi Carlo Casap, Robert Hodorgea și Alexandru Cicâldău, pe care i-a învins într-un concurs de aruncări libere, marcând de două ori de la linia de pedeapsă.

Turneul de baschet 3×3 FIBA Endorsed este organizat de Asociatia Judeteana de Baschet Constanta în colaborare cu Sport Arena Streetball cu sprijinul Consiliului Județean Constanța si City Park Mall și este susținut de: Nike, Ciuc Radler, Fitbit, Gatorade, Red Bull, Rom by Kandia, Stirom Ltd., Hesperis Group, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Primăria Municipiului Constanța. Powered by Kiss FM.

