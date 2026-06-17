Deși Joao Neves a deschis rapid scorul în minutul 6, africanii au egalat în prelungirile primei reprize prin Wissa.

Un gol anulat din foarfecă lui Cancelo, o bară a congolezilor și asediul steril din final al lui Cristiano Ronaldo și Bruno Fernandes au consfințit remiza frustrantă a Portugaliei, scor 1-1 cu RD Congo. Naționala lui Roberto Martinez debutează astfel cu stângul la Cupa Mondială, bifând un egal cu gust de înfrângere în fața unei replici dârze a africanilor.

Cristiano Ronaldo, cel mai în vârstă jucător care începe un mondial ca titular

Partida va rămâne însă în istoria fotbalului: titularizat în atac, Cristiano Ronaldo a devenit, la vârsta de 41 de ani și 132 de zile, cel mai în vârstă jucător de câmp care începe din primul minut un meci la o Cupă Mondială.

În aceeași grupă, joi dimineață, urmează să se dispute duelul dintre Columbia și Uzbekistan.

PORTUGALIA: D. Costa – Joao Cancelo, T. Araujo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo 72) – Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos 83) – Bernardo Silva (Francesco Conceicao 46), Bruno Fernandes, Pedro Neto (Rafa Leao 72) – Cristiano Ronaldo. SELECŢIONER: Roberto Martinez

R.D. CONGO: Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka (Kalulu 85), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe 75) – Mukau (Sadiki 57), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel 75) – Bakambu (Banza 85), Wissa. SELECŢIONER: Sebastien Desabre