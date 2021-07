Norvegianul a căzut la pământ după ce a trecut linia de sosire pe primul loc, la finalul unui concurs istovitor, la Tokyo.

Blummenfelt, care are 27 de ani, a câștigat aurul în condiții de concurs foarte dificile, după ce i-a învins pe britanicul Alex Yee și pe neo-zeelandezul Hayden Wilde.

„Este momentul la care am visat atâția ani și să văd linia de sosire și carpeta albastră și să ating banda este ceva cu care mă mândresc cu adevărat.” a spus el.

Norways Kristian Blummenfelt wins the Olympic triathlon and then throws up. Unsurprising given the effort and the heat. pic.twitter.com/BJWcBuDQPU