Simona Halep și-a anunțat obiectivul pentru finalul acestui an, în care a câștigat primul trofeu de Grand Slam, la Roland Garros.

„Mi-ar plăcea foarte mult să termin acest an pe locul 1 mondial. Sper să am rezultate bune şi pe final de 2018. A fost un an frumos într-adevăr, cu siguranţă cel mai bun de până acum”, a declarat Simona Halep la ProTV.

Simona se află pe locul 1 de 46 de săptămâni, fiind pe locul 11 al-time. Halep are 8.061 de puncte și este urmată de Caroline Wozniacki, 5.975 puncte.