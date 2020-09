Carla Suarez Navarro a fost diagnosticată cu cancer. Reacția Simonei Halep

„Rezultatele clinice au confirmat apariţia limfomului Hodgkin în corpul meu. Echipa medicală mi-a spus că detectarea este precoce, proliferarea sa este vindecabilă şi de dimensiuni reduse. Reacţia va fi imediată: voi urma un tratament de chimioterapie pentru următoarele şase luni”, a transmis

Carla Suarez Navarro într-un comunicat oficial, preluat de marca.com.

Tenismena a publicat un videoclip pe Twitter în care apare pe un pat de spital, spunându-le fanilor că trebuie să se confrunte cu o „realitate complicată”.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ????



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. Ill need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh