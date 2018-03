Ce a spus Cristina Neagu despre meciul cu Rusia. Căpitanul echipei naţionale de handbal feminin a României a declarat, vineri, că îşi doreşte foarte mult o revanşă în returul cu Rusia, o victorie în special pentru fani.

Într-o conferinţă de presă susţinută alături de antrenorii Martin Ambros şi Horaţiu Paşca şi de jucătoarea Valentina Ardean Elisei, Cristina Neagu a făcut o analiză a situaţiei şi a meciului tur cu Rusia.

“E o săptămână foarte grea pentru noi, jucătoarele. Nu caut circumstanţe atenuante sau scuze, însă ne-am reunit vineri seara, am călătorit 20 de ore, am ajuns în Rusia, am făcut un antrenament, câteva fete s-au şi îmbolnăvit, cred că au făcut toxinfecţie alimentară, după care am jucat, am plecat noaptea, am călătorit iarăşi peste 20 ore şi astăzi ne aflăm la Cluj, cu două zile înaintea meciului.

Jucăm acasă, sunt convinsă că sala o să fie plină şi îmi doresc foarte tare un rezultat pozitiv, pe care, aşa cum a spus şi Ambros, am simţit că îl putem obţine chiar şi în Rusia. Rusia este o echipă tânără, într-adevăr cu jucătoare foarte valoroase, dar o echipă tânără şi, din această cauză, nu au aşa de mare constanţă. Să nu uităm că şi în meciul tur am revenit de la 6-7 goluri diferenţă şi dacă începeam mai bine repriza a doua, rezultatul meciului era altul”, a spus Cristina Neagu, potrivit Agerpres.

Ea crede că atmosfera de la Cluj va fi deosebită, iar rezultatul, pe măsură.

“Ce a fost nu mai contează, avem două zile să pregătim acest meci, o să ne uităm la ce am greşit, încercăm să facem lucrurile mai bine şi eu personal îmi doresc foarte tare o victorie aici, la Cluj, mai ales că de fiecare dată când am jucat la Cluj atmosfera a fost deosebită şi mi-aş dori în primul rând pentru fani să obţinem o victorie”, a subliniat Cristina Neagu.

Antrenorul secund Horaţiu Paşca a declarat, la rândul său, că rezultatul din tur cu Rusia putea să fie altul, însă speră ca în returul de duminică, echipa României să câştige, ajutată şi de public.

“Până la urmă a fost un meci care s-a decis din cauza detaliilor. Dacă am fi fost un pic mai atenţi sau dacă am fi reuşit în primele 15-20 de minute să ne apărăm aşa cum ne-am fi dorit sau aşa cum ne-am pregătit, lucrurile ar fi stat uşor diferit, pentru că Rusia s-a desprins la un moment dat şi a trebuit permanent să alergăm după ele.

Pe final de primă repriză am avut zece minute foarte bune şi cred eu că doar lipsa de şansă a făcut să nu egalăm la un moment dat. (…) Un alt detaliu important e că n-am avut nici două antrenamente înainte de acest joc, iar Rusia se reunise cu 10 zile înainte. (…) Returul este acasă, sper din tot sufletul să avem o sală plină care să ne susţină şi cu siguranţă cu toţii ne dorim să câştigăm”, a spus Horaţiu Paşca.

Echipa naţională de handbal feminin a României va întâlni echipa Rusiei în preliminariile Campionatului European de handbal feminin, partida fiind programată duminică, de la 18,30, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. În tur, Rusia a învins România cu 30-25.

În clasamentul grupei, România ocupă primul loc, cu 4 puncte (3 jocuri), urmată de Rusia, 4 puncte (3 jocuri), Austria, 2 puncte (2 jocuri), Portugalia, 0 puncte (2 jocuri). Duminică, România va disputa meciul revanşă cu Rusia, la Cluj-Napoca. Primele două clasate se califică la turneul final.