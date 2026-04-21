Avocatul Domenico Radice, care asistă unele dintre victimele italiene ale incendiului din Elveția, a precizat, conform Sky TG24, că aceste „cheltuieli trebuie suportate de autoritățile elvețiene”.

Cel puțin trei persoane din Italia, rănite în incendiul de la barul „Le Constellation” din Crans Montana, au primit asemenea facturi. Spitalul din Sion a trimis în ultimele zile facturi privind cheltuielile medicale, cu sume cuprinse între 15.000 și 60.000 de franci elvețieni (între 17.000 și peste 66.000 de euro). Este vorba de cheltuieli suportate de unitatea medicală în urma îngrijirii tinerilor răniți în incendiu.

„În general considerăm că cheltuielile trebuie suportate de autoritățile elvețiene, având în vedere și presupusele responsabilități publice care au ieșit la iveală până acum, și tocmai de aceea trimiterea facturilor ar fi putut fi evitată”, a precizat avocatul Domenico Radice, care asistă unele dintre victimele incendiului.

Facturile au fost trimise „din greșeală”

După protestele rudelor tinerilor internați în spitalele elvețiene, care au primit facturile referitoare la cheltuielile medicale suportate, Ambasada Italiei în Elveția a transmis că facturile au fost trimise „din greșeală”.

„Tocmai am vorbit cu președintele Cantonului Valais, Mathias Reynard, care mi-a explicat că facturile pentru spitalizare trimise familiilor răniților italieni de la Le Constellation au fost trimise din greșeală”, a explicat ambasadorul italian în Elveția, Gian Lorenzo Cornado.

El a adăugat că: „Președintele din Valais mi-a clarificat, de asemenea, că familiile fuseseră informate cu ceva timp în urmă printr-o scrisoare că, în cazul în care ar fi primit din greșeală această solicitare de plată, ar fi putut-o returna expeditorului printr-un link”.

Prim-ministra Italiei, șocată de facturile spitalului elvețian

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a comentat pe rețelele sociale despre situația facturilor de zeci de mii de euro trimise de un spital elvețian familiilor unor tineri implicați în incendiul de Revelion.

„Am rămas șocată de știrea privind facturile de zeci de mii de euro trimise de un spital elvețian familiilor unor tineri implicați în incendiul de Anul Nou de la Crans Montana”, a precizat Giorgia Meloni, potrivit Adnkronos.

Ea subliniază că aceste facturi reprezintă „o insultă”.

„Un spital din Sion a ajuns chiar să ceară peste 70 de mii de euro pentru câteva ore de spitalizare. O insultă, pe lângă o batjocură, pe care doar o birocrație inumană o putea produce”, a adăugat ea.

Meloni a mai precizat că familiile italiene „nu vor trebui să plătească nimic”: „Am vorbit cu ambasadorul nostru: autoritățile elvețiene au asigurat că a fost vorba de o eroare și că familiile nu vor trebui să plătească nimic. Dar i-am cerut ambasadorului să acorde o atenție deosebită acestei chestiuni, deoarece ar fi revoltător ca astfel de costuri să cadă asupra victimelor sau asupra Italiei”.

În urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care a avut loc în noaptea de Revelion, au murit 41 de persoane, între care și șase italieni.

În jur de 115 persoane au fost rănite, multe dintre ele suferind arsuri grave. Și mai mulți italieni s-au aflat printre cei răniți, o parte dintre ei primind acum facturi pentru cheltuieli de spitalizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE