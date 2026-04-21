Avocatul Domenico Radice, care asistă unele dintre victimele italiene ale incendiului din Elveția, a precizat, conform Sky TG24, că aceste „cheltuieli trebuie suportate de autoritățile elvețiene”.

Cel puțin trei persoane din Italia, rănite în incendiul de la barul „Le Constellation” din Crans Montana, au primit asemenea facturi. Spitalul din Sion a trimis în ultimele zile facturi privind cheltuielile medicale, cu sume cuprinse între 15.000 și 60.000 de franci elvețieni (între 17.000 și peste 66.000 de euro). Este vorba de cheltuieli suportate de unitatea medicală în urma îngrijirii tinerilor răniți în incendiu.

„În general considerăm că cheltuielile trebuie suportate de autoritățile elvețiene, având în vedere și presupusele responsabilități publice care au ieșit la iveală până acum, și tocmai de aceea trimiterea facturilor ar fi putut fi evitată”, a precizat avocatul Domenico Radice, care asistă unele dintre victimele incendiului.

Facturile au fost trimise „din greșeală”

După protestele rudelor tinerilor internați în spitalele elvețiene, care au primit facturile referitoare la cheltuielile medicale suportate, Ambasada Italiei în Elveția a transmis că facturile au fost trimise „din greșeală”.

„Tocmai am vorbit cu președintele Cantonului Valais, Mathias Reynard, care mi-a explicat că facturile pentru spitalizare trimise familiilor răniților italieni de la Le Constellation au fost trimise din greșeală”, a explicat ambasadorul italian în Elveția, Gian Lorenzo Cornado.

El a adăugat că: „Președintele din Valais mi-a clarificat, de asemenea, că familiile fuseseră informate cu ceva timp în urmă printr-o scrisoare că, în cazul în care ar fi primit din greșeală această solicitare de plată, ar fi putut-o returna expeditorului printr-un link”.

Prim-ministra Italiei, șocată de facturile spitalului elvețian

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a comentat pe rețelele sociale despre situația facturilor de zeci de mii de euro trimise de un spital elvețian familiilor unor tineri implicați în incendiul de Revelion.

„Am rămas șocată de știrea privind facturile de zeci de mii de euro trimise de un spital elvețian familiilor unor tineri implicați în incendiul de Anul Nou de la Crans Montana”, a precizat Giorgia Meloni, potrivit Adnkronos.

Ea subliniază că aceste facturi reprezintă „o insultă”.

„Un spital din Sion a ajuns chiar să ceară peste 70 de mii de euro pentru câteva ore de spitalizare. O insultă, pe lângă o batjocură, pe care doar o birocrație inumană o putea produce”, a adăugat ea.

Meloni a mai precizat că familiile italiene „nu vor trebui să plătească nimic”: „Am vorbit cu ambasadorul nostru: autoritățile elvețiene au asigurat că a fost vorba de o eroare și că familiile nu vor trebui să plătească nimic. Dar i-am cerut ambasadorului să acorde o atenție deosebită acestei chestiuni, deoarece ar fi revoltător ca astfel de costuri să cadă asupra victimelor sau asupra Italiei”.

În urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care a avut loc în noaptea de Revelion, au murit 41 de persoane, între care și șase italieni.

În jur de 115 persoane au fost rănite, multe dintre ele suferind arsuri grave. Și mai mulți italieni s-au aflat printre cei răniți, o parte dintre ei primind acum facturi pentru cheltuieli de spitalizare.

Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt legătura cu familia sa. Nu a mers nici la înmormântarea mamei sale: „Riscam să îmi iau bătaie”
Parteneri
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD
Știri România 16:41
Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Știri România 16:00
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Parteneri
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul.ro
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Stiri Mondene 17:36
Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

Politic

LIVE TEXT - Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Politică 15:20
LIVE TEXT – Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Politică 15:04
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Parteneri
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal