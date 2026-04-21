Gică Hagi revine pe banca Naționalei după 25 de ani. „Regele” a ajuns la un acord cu Federația și a fost instalat oficial luni, 20 aprilie. Misiunea lui este una clară: să ducă România la Euro 2028 și la Mondialul din 2030. Hagi revine la cârma tricolorilor cu un singur obiectiv: calificarea.

Cristi Chivu e foarte aproape de titlul din Serie A. Inter a trecut cu 3-0 de Cagliari, iar după pasul greșit făcut de Napoli, lupta pentru Scudetto e tot mai favorabilă nerazzurrilor. Soarta campionatului e acum în mâinile lui Inter, iar presa din Italia scrie deja că românul ar putea primi prelungirea contractului.

Alertă la Real Madrid! Fundașul Raul Asencio a ajuns de urgență la spital după ce a slăbit 6 kilograme în doar două săptămâni. Medicii au stabilit că suferă de enterocolită bacteriană, iar problemele medicale îl vor ține departe de teren cel puțin un meci. O absență importantă pentru madrileni pe final de sezon.

Vești mari pentru fanii sportului de peste ocean: ESPN vine pe Disney+ în România. Asta înseamnă acces la competiții uriașe precum NBA, NFL, NHL și UFC, dar și la documentarele din seria „30 for 30”. Pentru iubitorii sportului american, e una dintre cele mai importante lansări de conținut din ultimii ani.

Champions League a intrat în linie dreaptă, iar careul de ași e complet: Bayern Munchen, PSG, Atletico Madrid și Arsenal. După sferturi spectaculoase, cele patru echipe rămase în cursă visează acum la finala de la Budapesta. În câteva săptămâni vom afla cine sunt cele două formații care se vor bate pentru trofeu.