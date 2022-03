Cele două sportive au încercat să prefațeze întâlnirea din semifinalele competiției din California, analizând și jocul adversarei, informează HotNews.ro.

„Va fi mai dificil, e foarte solidă, e constantă, va fi o bătălie grea. Am jucat doar pe zgură cred – ba nu, am jucat o dată și pe hard-, dar acum va fi o nouă zi, o nouă luptă. Joacă cel mai bun tenis din viaţa ei. Este în cel mai bun moment. Mă aştept la un meci foarte greu. Însă sunt în semifinală aici şi voi porni de la acest lucru. Voi încerca să joc cât mai bine”, a declarat Simona Halep.

„Simona e o mare luptătoare, dar și eu sunt, de aceea meciurile dintre noi sunt atât de strânse. Cred că joacă un tenis grozav acum. Este foarte consistentă – nu ştiu câte greşeli neforţate a făcut azi, dar cred că mai puţin de 10. Este în mare formă şi va fi un meci frumos. Pentru mine va fi un test ca să văd cât am progresat. Am nevoie să fiu concentrată și să continui să fac ceea ce am făcut pe durata întregului turneu”, a spus Iga Swiatek.

Cred că va fi un meci grozav, dar nu cred că mulți știu la ce să se aștepte de la această confruntare Iga Swiatek:

Simona Halep conduce cu 2-1 în meciurile directe cu Swiatek (20 ani, 4 WTA). Românca a învins în 2019, în optimi la Roland Garros, cu 6-1, 6-0, şi în 2021, în optimi la Australian Open, cu 3-6, 6-1, 6-4, iar Swiatek s-a impus în 2020, în optimi la Roland Garros, cu 6-1, 6-2.

Cele două sportive se pot întâlni şi luna viitoare în meciul Polonia – România din calificările pentru turneul final al Cupei Billie Jean King.

În sferturile de finală de la Indian Wells, Simona Halep a trecut, scor 6-1, 6-1, de croata Petra Martici, în timp ce Iga Swiatek a dispus, scor 6-1, 6-0, de americanca Madison Keys.

