Ce au spus Hagi și Dan Petrescu după meciul Viitorul – CFR Cluj, 1-2, disputat duminică, la Ovidiu, în etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal.

Gică Hagi, antrenor Viitorul: ”O repriză dominată de CFR de la cap, la coadă. Știam că joacă agresiv la început, nu-i adevărat că Dan Petrescu se apără. Am fost surprinși. În repriza a doua am știam că scad nivelul de joc și am jucat altceva. Un meci mai puțin reușit al nostru. Jucătorii tineri trebuie să aibă mai multă personalitate, iar cei cu mai multă experiență să vorbească mai mult. Eu le-am zi ce trebuie să facă, dar am făcut greșeli. Vom vedea dacă prindem locul 3. Luăm fiecare meci în parte. Nu-i ușor să joci împotriva CFR-ului. Ei și Steaua sunt cele mai bune din România. Urmează meciul cu Steaua, încercăm să jucăm mai bine și să câștigăm”.

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: ”Știam că avem meci greu cu Viitorul, echipa campioană. Am pregătit meciul să ne apărăm sus. Am schimbat și sistemul, aveam nevoie de victorie. Cred că am marcat și al treilea gol valabil, orice mi-ar spune unii sau alții. Ocazii nu preau au fost la poarta noastră. A fost acel penalty ușor dictat împotriva noastră. Viitorul nu pierde acasă dacă joacă sută la sută. Aici nu va câștiga prea multe echipe. Noi am făcut o primă repriză perfectă. Iași e rănită, n-are niciun punct, a pierdut nemeritat cu Steaua. Sper să-i țin motivați pe jucători. De obicei, îmi place să joc în deplasare”

George Țucudean, atacant CFR Cluj: ”A fost un meci greu, dar i-am blocat foarte bine. În afară de un șut al lui Ianis, n-au avut ocazii. Sperăm să obținem numai rezultate pozitive pe final. Este o presiune mult mai mare. Dacă am fi bătut Steaua era altceva. Egalul acela a întors lucrurile și ne-au depășit. Cunosc deja reacțiile lui Dan Petrescu”.

Ciprian Deac, mijlocaș CFR Cluj: ”În sfârșit am reușit să câștigăm după trei egaluri la rând. Am condus și am fost mereu egalați. Nu aveam voie, la experiența noastră. N-am comentat niciodată arbitrajul. Se pare că jucăm mai bine în deplasare, ne concentrăm mai bine. Ne așteaptă un meci greu la Iași. Merităm să fim acolo sus. Suntem o echipă care muncește mult. Dan Petrescu e un antrenor vulcanic, dar nu face cu răutate”.

Valentin Cojocaru, portar Viitorul: ”Ne-au surprins la începutul meciului. Am crezut și la 2-0 că putem să egalăm. Mi-a dat peste picior, am făcut entorsă. Țucudean zicea că nu m-a atins”.

Bogdan Țîru, fundaș Viitorul: ”Am fost depășiți la începutul jocului. Am pierdut meciul în primele 25 de minute când am luat două goluri. Nu renunțăm la locul 3, meciurile sunt echilibrate”.

