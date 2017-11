Ce a declarat Mircea Lucescu după amicalul România – Turcia: ”România a fost mai bună”

Ce a declarat Mircea Lucescu după amicalul România – Turcia 2-0, disputat joi seară, la Cluj-Napoca.

”Atmosfera a fost excelentă. Publicul a fost fantastic. România a fost mai bună, a început mai bine jocul. Se vede că este mai omogenă decât echipa mea. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor români. Presing, agresivi în contraste, au întrerupt jocul când trebuia. Nu a fost un test important. Am vrut să văd jucători noi. Am riscat puțin, asta e. Noi am avut media de vârstă 24 de ani, iar România 28 de ani. Îmi e greu să spun noi, când vorbesc despre Turcia și România.

Să-i dea Dumnezeu lui Contra să reușească. Are avantajul că vorbește direct cu jucătorii, nu prin intermediari. Sper ca România să învingă și Olanda. Știam că va fi o presiune ca România să învingă Turcia condusă de mine. Budescu este un jucător foarte bun, de care naționala României are nevoie”, a declarat Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, la PRO X.

România a învins Turcia, scor 2-0, la Cluj-Napoca, prin dubla lui Gicu Grozav.