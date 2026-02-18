Echipajul format din Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, George Iordache și Mihai Tentea, ultimii doi și în bobul de două persoane pregătit de Iulian Păcioianu, concurează în aceste zile pe pista de la Cortina d’Ampezzo.

Probă spectaculoasă, dar complicată

Antrenorul Iulian Păcioianu a dezvăluit, pentru Libertatea, că aceast concurs va fi mult mai complicat decât cel de bob-2, dar speră într-o clasare bună a sportivilor săi.

„La bob-4, lucrurile sunt un pic opuse (n.r. – față de bob-2). Este, practic, o altă probă a bobului. Sperăm însă la un loc bun. Asta înseamnă o clasare pe un loc între 10 și 14”, a spus, pentru Libertatea, Iulian Păcioianu.

Antrenorul a menționat că diferența n-o face numai proba propriu-zisă, ci și experiența pe care o au sportivii, dar și faptul că la bob-4 vor concura pe un vehicul nou.

„E mult mai complicat, mai spectaculos (n.r. – decât bob-2). Bobul de două persoane mergea foarte bine și a avut un număr bun de plecare. La bobul de 4, numărul de plecare este mai în spate. Avem un bob nou, bun, care a fost mai greu de pilotat, până ce s-au obișnuit sportivii”, a transmis Iulian Păcioianu.

Program bob-4 persoane masculin la JO de iarnă 2026

Miercuri, 18 februarie – ora 11.00, Manșa 1 (antrenament)

Joi, 19 februarie – ora 11.00, Manșa 2 (antrenament)

Vineri, 20 februarie – ora 11.00, Manșa 3 (antrenament)

Sâmbătă, 21 februarie – ora 11.00, Manșa 1

Sâmbătă, 21 februarie – ora 12:57, Manșa 2

Duminică, 22 februarie – ora 11.00, Manșa 3

Duminică, 22 februarie – ora 13.12, Manșa 4 – FINAL

Locul 5 la bob-2, cea mai bună clasare a românilor la JO de iarnă 2026

Performanțele românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Cu Mihai Cristian Tentea pilot și George Iordache împingător, România s-a pe locul 5 în concursul bob de 2 de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026.

Această clasare reprezintă nu doar vârful de formă al actualei delegații, ci și cel mai bun rezultat obținut de România la o Olimpiadă albă din 1992 încoace.

Până la cursa istorică a băieților de la bob, cea mai bună clasare a delegației tricolore fusese locul 9, obținut de echipajul feminin de sanie, format din Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.





