Ce i-a transmis Gigi Becali lui Denis Alibec: ”Nu am greșit în 15 ani cât am greșit cu el. L-am lăsat și să fumeze!”

“Eu nu am greșit în 15 ani de fotbal cât am greșit anul trecut, cu Alibec. Tot timpul mi-au spus Dică și MM că nu se poate așa, dar eu am insistat, eu l-am pus căpitan, eu l-am lăsat să fumeze. Auzeam că îi trage și pe alții la fumat, dar e vorba de bani mulți. Mă gândeam că poate îl vindem, că poate ne face campioni, apoi că poate își revine. Și uite așa am tot lungit-o până am pierdut campionatul. Alibec are mentalitate de fotbalist amator”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Becali chiar l-a impus pe Alibec căpitan al echipei tocmai pentru a-l responsabiliza.

“Eu am vrut sa-l alint pe Alibec și am greșit. Toată lumea spunea că trebuie alintat. Eu am vrut să-i dau această responsabilitate, ca să-i arăt cât îl apreciez. Am crezut că o să aibă bunul simț și o să-și dea seama ce înseamnă acest gest”, a mai completat Becali.

În acest moment, Alibec este pus pe lista de transferuri, iar patronul speră să-şi recupereze cele două milioane plătite Astrei Giurgiu pentru transfer.

Un gol în 20 de meciuri are Denis Alibec în Liga 1 în acest sezon, cel mai slab din întreaga sa carieră. În Europa a marcat două goluri cu Viktoria Plzen: unul în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, când FCSB a câștigat cu 4-1 în Cehia și unul în victoria cu 3-0 a roș-albaștrilor de pe teren propriu, din prima etapă a Grupei G din Europa League. 16 goluri a marcat Alibec în cel mai bun sezon al său în Liga 1, în 2015-2016, la Astra.

