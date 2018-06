Filipe Teixeira, portughezul în vârstă de 38 de ani care a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în sezonul recent încheiat, a ajuns la un acord pentru prelungirea angajamentului. Lusitanul n-a fost prezent la reunirea echipei, dar, dacă a semnat contractul, se va alătura echipei lui Dică.

Filipe Teixeira a venit la FCSB în vara trecută, din postura de jucător liber.

Filipe Teixeira a semnat prelungirea contractului cu FCSB. Ofertă refuzată pentru Florinel Coman

„Cu Filipe Teixeira s-a rezolvat deja. A semnat pe 6 luni, iar dacă ne calificăm în Europa League se va prelungi automat pe încă 6 luni. O să aducem și câțiva jucători cu experiență, pe lângă să crească cei tineri. Vreau neapărat doi atacanți, că Alibec nu mai contează pentru noi”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

„Acum trei zile am primit o ofertă pentru Florinel Coman. Mi-a zis cineva de la o echipă din străinătate că, dacă nu sunt mulțimit de el, îmi dă 3 milioane de euro, cât am plătit să-l iau de la Viitorul. Dar am refuzat”, a mai declarat Gigi Becali.