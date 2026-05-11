FCSB a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care jucătorii și membrii staffului apar la boutique-ul Tudor operat de Chronolink în JW Marriott Bucharest Grand Hotel, unde au primit ceasuri personalizate pentru titlul câștigat în sezonul trecut. Clubul a transmis că fiecare piesă poartă pe cadran logoul echipei, iar pe spatele carcasei sunt gravate numele și numărul de pe tricou ale fiecărui jucător.

Nu este ceva neobișnuit ca sportivii să primească ceasuri de lux după performanțe importante. În fotbal, Riyad Mahrez a relatat recent că le-a oferit colegilor de la Al-Ahli ceasuri Rolex personalizate după succesul din AFC Champions League, iar în baschet, Shai Gilgeous-Alexander și-a recompensat colegii de la Oklahoma City Thunder cu Rolex-uri după sezonul său de MVP. În lumea ceasurilor, astfel de gesturi funcționează foarte bine: sunt cadouri scumpe, personale și ușor de legat de ideea de performanță.

Ce model Tudor au primit fotbaliștii FCSB

La ora șase se poate vedea logoul FCSB și pe spate, gravura jucătorului. Foto: Captura Ecran din video FCSB

Din imaginile publicate, modelul pare să fie Tudor Black Bay 41 cu bezel negru și brățară metalică în trei zale, referința M7941A1A0NU-0001. Este ceasul pe care pasionații îl numesc des „Monochrome”, pentru că renunță la accentele vintage aurii sau colorate ale altor modele Black Bay și merge pe o combinație foarte curată: cadran negru, bezel negru, markere argintii și o prezență mai modernă.

Modelul are carcasă din oțel de 41 mm, grosime de 13,6 mm, bezel rotativ unidirecțional cu inserție neagră din aluminiu, cristal safir bombat, coroană pe filet și rezistență la apă de 200 de metri. În interior se află calibrul automatic Tudor MT5602-U, certificat COSC și METAS Master Chronometer, cu autonomie de aproximativ 70 de ore. Pe brățară, ceasul vine cu sistemul T-fit, care permite micro-ajustarea rapidă a brățării, fără unelte.

Prețul oficial în România este în zona a 25.000 de lei, în funcție de configurație și disponibilitate.

De ce acest Black Bay este o alegere logică

Modelul Tudor Black Bay 41 mm simplu, fără customizarea FCSB. Foto: Tudor

Black Bay este cea mai cunoscută colecție modernă Tudor și linia care a readus brandul în atenția pasionaților în ultimii ani. Multe modele Black Bay au o direcție vintage, inspirată de vechile ceasuri de scufundare Tudor, dar această versiune de 41 mm este mai ușor de purtat pentru cine nu vrea neapărat un ceas cu aer retro.

Tocmai de aceea alegerea are sens pentru o echipă de fotbal. Black Bay 41 Monochrome este suficient de sportiv ca să nu pară un ceas de costum, dar destul de curat încât să poată fi purtat și casual, și la evenimente. Nu are accente aurii, nu are culori puternice și nu cere prea multă atenție, deși este clar un ceas de lux.

Este o colaborare oficială Tudor-FCSB?

Aici trebuie făcută o diferență importantă. Din informațiile disponibile public, nu reiese că vorbim despre o colaborare oficială între Tudor și FCSB, în sensul unei sponsorizări globale sau al unui parteneriat de imagine comunicat de brandul elvețian. Momentul a fost prezentat de club ca o inițiativă Chronolink, retailerul oficial Rolex și Tudor din România, care a oferit ceasurile jucătorilor și membrilor staffului.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, FCSB spune: „Chronolink, Retailer-ul Oficial Rolex şi Tudor, a oferit marți seară, la un eveniment organizat în reprezentanța companiei din hotelul JW Marriott, ceasuri exclusiviste marca Tudor, personalizate pentru jucătorii și membrii staff-ului care au câștigat titlul de campioni în sezonul trecut”.

Cu alte cuvinte, vorbim despre ceasuri Tudor personalizate pentru FCSB, oferite prin Chronolink, nu despre o ediție comercială disponibilă publicului și nici despre o colaborare Tudor-FCSB anunțată oficial de brand. Am contactat Chronolink pentru mai multe detalii despre proiect, însă până la momentul redactării nu am primit un răspuns.

Tudor are însă un istoric real de ceasuri personalizate pentru companii, grupuri sau organizații. Astfel de proiecte nu sunt același lucru cu o colaborare oficială de imagine. În general, ele presupun comenzi speciale prin retaileri autorizați, cantități minime, aprobare din partea brandului și plată în avans. Minimumul actual pentru cadrane Tudor personalizate este de ~40 de bucăți, deși acest număr se poate schimba.

Pe scurt, daca aveți finanțele și circa 40 de prieteni, puteți avea orice ceas Tudor special cu logoul vostru!

Tudor și sportul

Alegerea Tudor nu este întâmplătoare nici din punctul de vedere al imaginii. Brandul a fost înregistrat inițial în 1926 de Hans Wilsdorf, fondatorul Rolex, iar compania Montres Tudor SA a fost creată în 1946 cu ideea de a oferi ceasuri robuste și fiabile, la un preț mai accesibil decât Rolex.

În ultimii ani, Tudor a intrat tot mai vizibil în sport. Brandul are propriul Tudor Pro Cycling Team, este asociat cu Giro dItalia, este cronometru oficial al Dakar Rally și este partener al echipei Visa Cash App Racing Bulls în Formula 1. În fotbal, cel mai cunoscut exemplu este Inter Miami CF, unde Tudor este Official Timekeeper, într-o legătură evident amplificată și de David Beckham, ambasador Tudor și coproprietar al clubului.

Fotbalul rămâne, paradoxal, un spațiu unde nu vedem atât de multe branduri de ceasuri de lux prezente oficial la nivel de cluburi, cel puțin nu comparativ cu Formula 1, tenisul, golful sau yachtingul. Tocmai de aceea momentul FCSB-Chronolink iese în evidență local, mai ales pentru România, unde astfel de proiecte cu ceasuri personalizate sunt rare și atrag atenția imediat.

Un cadou scump, dar și un obiect de poveste

Pentru un pasionat de ceasuri, partea interesantă nu este doar că jucătorii FCSB au primit un Tudor de circa 25.000 de lei. Partea interesantă este că vorbim despre un Black Bay personalizat oficial, cu logo pe cadran și gravură individuală pe spate, ceea ce îl face mult mai rar decât un model cumpărat normal din boutique.

Pentru fotbaliști, este un cadou de lux. Pentru colecționari, este genul de piesă care poate deveni interesantă tocmai prin context: echipa, sezonul, personalizarea și faptul că nu este disponibilă publicului. Iar pentru Tudor și Chronolink, este o demonstrație foarte bună a felului în care un ceas poate funcționa nu doar ca obiect scump, ci ca simbol al apartenenței la o performanță.

