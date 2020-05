De Paul Tecuceanu,

„SPFL a anunţat că, în urma consultării tuturor celor 12 cluburi din prima divizie, conducerea SPFL a decis încheierea cu efect imediat a sezonului. Decizia înseamnă că Celtic a fost declarată campioană, iar Hearts a retrogradat în divizia a doua”, a precizat Liga.

?⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you ?



Celtic Football Club – #9INAROW CHAMPIONS! ?9️⃣#StayHomeStaySafe