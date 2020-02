De Cristian Otopeanu,

„Băieții meritau victoria pentru cât au alergat, fanii meritau și ei. Stadionul a fost aproape plin. Îmi pare rău, dacă îmi spuneți o ocazie clară a lor… Eu nu țin minte. Asta mă face să fiu foarte dezamăgit de rezultat, dar nu de atitudinea băieților. E frustrant să iei un gol așa. După ce iei gol în minutul 80… Sunt supărat, sincer”, a afirmat Dan Petrescu după remiza cu FC Sevilla.

Prima repriză a fost echilibrată, am avut ceva acțiuni periculoase. După pauză am început extraordinar, am dat gol meritat, dar apoi, din păcate, băieții au cedat puțin fizic

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: