Imediat după mesajul transmis de Emma susținătorilor ei din țara natală a mamei sale, noii fani au lăudat pe rețelele sociale performanțele tinerei, precum și faptul că este mândră de originile sale, potrivit CNN.

În urma victoriei din noaptea de sâmbătă spre duminică, finala în care a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez, 6-4, 6-3, Emma le-a transmis fanilor din China un mesaj special în mandarină.

„Bună ziua, toată lumea. Vreau să vă mulțumesc și sper că v-ați bucurat de jocul meu. Sunt încântată că am câștigat. Vă iubesc pe toți, ne mai vedem”, a spus Emma, într-un mesaj rostit într-o chineză perfectă.

?”Hi, everyone. I wanna say thank you to you guys and I hope you could enjoy my tennis. I’m thrilled to win. Love you all, see you.”



