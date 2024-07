Drege pedala pentru echipa Coop-Repsol, care își are sediul în Austria, în etapa a patra a cursei, când a pierdut controlul pe o coborâre montană. El a căzut în pasul Grossglockner, dar în acest moment nu sunt cunoscute mai multe detalii.

Keeping everybody within @TeamCoopRepsol and André Drege's loved ones in our thoughts after a horrible tragedy at the Tour of Austria today. Big hugs from everyone here. Stay strong.

Poliția a demarat o anchetă, iar cicliștii care se aflau într-un pasaj de mare viteză în apropiere de locul accidentului sunt interogați. De asemenea, bicicleta victimei urmează să fie verificată.

Directorul Turului, Thomas Pupp, grav afectat emoțional, nu a dorit să ofere alte detalii despre cea mai neagră zi din istoria Turului Austriei, în afara unei declarații scrise.

„Turul Austriei deplânge pierderea lui André Drege. Organizatorii Turului Austriei și conducerea cursei au informat imediat rudele. După etapă a avut loc o întâlnire cu toți cei 20 de șefi de echipe și s-a decis în unanimitate că familia lui André și echipa sa, împreună cu organizația vor lua decizia cu privire la etapa finală planificată pentru mâine”, se arată în comunicat.

We are devastated to learn of the passing of André Drege at the Tour of Austria today. Our thoughts are with his family, friends, and everyone at @TeamCoopRepsol at this incredibly sad time.



Rest in peace, André 💙