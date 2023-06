Ciclistul Gino Mader a murit, la 26 de ani, după ce a căzut într-o prăpastie, la 100 km/ h, pe o coborâre din Turul Elveției

UPDATE 13.50: Ciclistul Gino Mader a murit vineri, după teribila accidentare suferită joi în etapa a 5-a a Turului Elveției, între Fiesch și La Punt. Vestea a fost anunțată de echipa sa, Bahrain Victorious, la scurt timp după prânz.

„Cu profundă tristețe și cu inima strânsă trebuie să anunțăm decesul lui Gino Mader. Gino nu a reușit să se recupereze, după rănile grave suferite”, a scris Bahrain Victorious.

„Întreaga noastră echipă este devastată de acest accident tragic, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia și de cei dragi lui Gino în aceste momente incredibil de dificile”, a mai precizat echipa.

Vestea va alimenta dezbaterea despre siguranța cicliștilor în timpul competițiilor, purtată de obicei între sportivi, organizatorii competițiilor și oficialii Uniunii Cicliste Internaționale.

Știrea inițială: Etapa a 5-a din Turul Elveției, considerată „etapa-regină” și desfășurată joi, 15 iunie, s-a terminat cu o coborâre foarte periculoasă, pe care se ating viteze amețitoare. Organizatorii au fost criticați de mai mulți sportivi, inclusiv de campionul mondial Remco Evenepoel, aflat în competiție.

Oficialii au spus că rutierul Gino Mäder, 26 de ani, de la echipa Bahrain, a căzut într-o râpă, a fost resuscitat de medici și transportat cu elicopterul la spitalul din Chur. Starea lui este gravă, dar stabilă, informa Blick joi seară.

Potrivit comunicatului organizatorilor, accidentul care a implicat doi rutieri s-a petrecut la kilometrul 197 al cursei, pe coborârea Albula, iar medicul de competiție a sosit la fața locului la două minute.

Dacă Magnus Sheffield, 21 de ani, de la Ineos, era conștient și a fost dus la spitalul Samedan cu vânătăi și comoție cerebrală, Gino Mäder zăcea nemișcat în apă, într-o râpă.

„A fost resuscitat imediat și apoi transportat la unitatea medicală din Chur de un elicopter-ambulanță. Circumstanțele accidentului sunt investigate”, au transmis organizatorii Tour de Suisse.

Official Statement from TdS Organisation regarding the crashes of @maedergino and @MagnusSheffield

We wish both of them all the best!!

.@BHRVictorious @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/T9RmdT1HH7