Născută în 1989 în orașul Hmelnițki din Ucraina, Oksana Masters a venit pe lume cu malformații severe ale picioarelor și mâinilor, precum și cu un singur rinichi, probleme atribuite catastrofei nucleare de la Cernobîl din 1986.

A fost abandonată la naștere și plasată într-un orfelinat, unde a suferit de malnutriție. Apoi a fost adoptată de o femeie din SUA, dar problemele medicale au continuat și i s-au amputat picioare. „Sportul m-a salvat”, s-a confesat Oksana.

Campioana-surpriză de la biatlon-sprint

În cadrul Jocurilor Paralimpice de Iarnă din Tesero, Italia, Oksana Masters, superstarul american născut în Ucraina, a scris din nou istorie.

Sportiva a cucerit a zecea medalie de aur din cariera sa, triumfând în proba de sprint la biatlon, după o prestație impecabilă inclusiv în poligonul de trageri.

Pe podium, Masters a fost urmată de coechipiera sa din SUA, Kendall Gretsch (33 de ani), în timp ce germanca Anja Wicker (34 de ani), câștigătoare a Cupei Mondiale, s-a clasat pe locul al treilea.

Rezultatul de excepție a fost o surpriză chiar și pentru campioana americană, care a trecut recent prin momente dificile.

În ultimele trei săptămâni, Masters a suferit o infecție și o comoție cerebrală, fiind nevoită să se trateze într-un spital din Italia: „Sunt complet șocată. Nu mă așteptam să câștig”.

Malformații severe la naștere, puse pe seama catastrofei nucleare de la Cernobîl

Pe 26 aprilie 1986, reactorul cu numărul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl a explodat, iar un nor radioactiv s-a răspândit în părţi importante ale fostei Uniuni Sovietice (URSS), aflate în prezent pe teritoriile Belarusului, Ucrainei şi Rusiei.

În timpul incendiului, care a mistuit reactorul timp de zece zile, au fost răspândite în atmosferă cantităţi importante de substanţe radioactive.

Abandonată într-un orfelinat ucrainean, adoptată de o americancă

Părinții biologici au fost copleșiți de situație și au lăsat-o într-un orfelinat, unde a îndurat abuzuri și malnutriție timp de 7 ani, potrivit relatărilor sale.

Salvarea a venit de la o femeie singură din SUA, care a descoperit-o într-un catalog de adopții și a adus-o în Buffalo.

Deși viața ei s-a îmbunătățit după ce a fost adoptată, Masters a continuat să se confrunte cu probleme fizice.

Picioarele, amputate de deasupra genunchilor

Din cauza lipsei de oase stabilizatoare, ambele picioare i-au fost amputate deasupra genunchilor, primul la vârsta de 9 ani, iar celălalt la 14 ani.

În plus, a suferit numeroase intervenții chirurgicale la mâini.

Sportul a devenit refugiul său. La doar 17 ani, a început să participe la competiții de canotaj, iar în 2012, la Jocurile Paralimpice de la Londra, a câștigat prima sa medalie de bronz.

De la canotaj, la schi fond

Din cauza unor probleme la spate, a fost nevoită să renunțe la canotaj și s-a orientat către schi fond, completându-și antrenamentele de iarnă cu ciclismul adaptat pe timp de vară.

Astăzi, Oksana Masters este una dintre cele mai titrate sportive paralimpice din lume, cu 20 de medalii paralimpice și contracte de sponsorizare de milioane de dolari în SUA.

Sportul m-a salvat și m-a învățat să mă iubesc pe mine însămi. Să iubesc ceea ce văd în oglindă.

