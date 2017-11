Cine este Ionuț Panțîru, jucătorul care a adus victoria Iașiului cu FCSB. Cum de l-a scăpat Acedmia Hagi?

Cine este Ionuț Panțîru, jucătorul care a adus victoria Iașiului cu FCSB (1-0). Panțîru a marcat cu un șut superb de la marginea careului de 16 metri.

”Așa am simțit să șutez. Mi-a venit mingea bine și am zis să trag. O să rămân la fel de serios în continuare și o să munceasc la fel de mult. Mă simt foarte bine. Important este că am obținut victoria. Am avut un public senzational în spate, care ne-a ajutat să câștigăm”, a povestit la final Ionuț Panțîru, aflat la primul său gol în Liga I.



Jucătorul de 21 de ani a debutat în Liga I în martie 2017, în meciul cu CFR Cluj, 0-2, când a intrat ăn minutul 77, în locul lui Ștefănescu. ”A fost un moment special pentru mine, cel mai important moment al carierei mele. Voi păstra mereu acest tricou, este un tricou de pus în ramă. Aşteptam de mult acest debut în prima ligă şi mă bucur mult că am bifat primele minute în Liga 1”, declara atunci Ionuţ Panţîru, care a primit multe telefoane şi mesaje de felicitare pentru debut.

Tânărul jucător de bandă stângă dedică toare reușitele sale familiei şi primului său antrenor de la Liceul cu Program Sportiv din Iaşi, prof. Marian Andrei: ”Este o persoană care m-a ajutat foarte mult, o persoană foarte importantă din viaţa mea. Este şi meritul dumnealui că am ajuns aici”.

De la transferul său în Copou, Ionuţ a stat în cameră doar cu jucători experimentaţi, Andrei Cristea,, Alex Ciucur sau Golubovici.

Ionuţ Panţîru a semnat iarna trecută pe cinci ani cu CSM Poli Iaşi, fiind transferat de la divizionara a treia Ştiinţa Miroslava, pentru suma de 10.000 de euro. Totodată, clubul din Miroslava va primi 10 la sută din suma unui transfer ulterior al fotbalistului.

A început fotbalul în clasa a VII-a la LPS Iaşi, cu prof. Marian Andrei. A fost un an la Academia Hagi, după care a revenit la LPS, unde a terminat junioratul. Ionuţ Panţîru a ajuns la Miroslava în ianuarie 2016, de la Sighetul Marmaţiei, formaţie la care a activat jumătate de an.