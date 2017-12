Cine este Jovana Brakocevic, voleibalista adusă de CSM București. Gruparea sponsorizată de Primăria Capitalei a achiziționat-o pe ”Cristina Neagu din volei”. Sportiva are un CV spectaculos.



Câștigătoare a Cupei Challenge în 2016, echipa de volei feminin CSM București a recrutat-o pe sârboaica Jovana Brakocevic, una dintre cele mai titrate jucătoare din lume. Ea ar putea debuta chiar marți în tricoul „tigroaicelor”, contra rusoaicelor de la Uralochka Ekaterinburg (CEV Cup, ora 17.30, Sala Rapid).

Campioană europeană 2011 și vicecampioană olimpică 2016, câștigătoare a Ligii Campionilor 2013, MVP-ul Campionatului European 2011 și al Campionatului Mondial al Cluburilor 2013, războinica de la fileu este un superstar în voleiul feminin. Brakocevic este considerată cea mai bună voleibalistă din lume pe postul ei. Presa internațională de specialitate a acordat deja spații largi acestui „transfer bombă”!

De la aeroport, direct la antrenament

La doar câteva ore după aterizarea în România, Jovana a efectuat vineri, 8 decembrie, primul antrenament în tricoul „tigroaicelor” și le-a impresionat pe colege cu profesionalismul și execuțiile ei. Deoarece a mai evoluat sub conducerea lui Ferhat Akbaș în Turcia și China, vedeta naționalei Serbiei este optimistă că se va adapta repede în România și își dorește să aducă un nou trofeu european pentru voleiul românesc.





„Suzana Cebic mi-a vorbit frumos despre nivelul voleiului din România și am vrut să încerc această provocare. M-am acomodat deja bine cu echipa, încă de la primul antrenament, și sper să fie un lucru reciproc. Mă bucur totodată că am șansa să mă reîntâlnesc cu Ferhat. Suntem buni prieteni, am păstrat legătura în toți acești ani. Îl respect mult deoarece este dornic mereu să se autodepășească, să acumuleze noi cunoștiințe despre volei și să le transmită mai departe jucătoarelor. Sunt o sportivă care țintește mereu primele locuri, mi-aș dori așadar și un trofeu european cu CSM București”, a precizat Brakocevic.

Va debuta marți, în Sala Rapid

Oficialii grupării din capitală au reușit, în regim de urgență, să obțină toate documentele necesare pentru ca Jovana să poate evolua în marele meci contra rusoaicelor de la Uralochka Ekaterinburg – 8 ori câștigătoare ale Ligii Campionilor (marți, 17.30, Sala Rapid, șaisprezecimi CEV Cup). Ea va fi trecută pe foaia de joc oficială, iar antrenorul Ferhat Akbaș ar putea miza pe serviciile ei, în funcție de situația din teren.

Biletele pentru meciul CSM București – Uralochka Ekaterinburg costă doar 15 lei și se pot achiziționa din rețeaua Eventim (http://www.eventim.ro/ro/bilete/csm-bucuresti-si-uralochka-ekaterinburg-sala-sporturilor-giulesti-rapid-479940/event.html?ca=12). Ele se vor putea procura și în ziua meciului, de la casele Sălii Polivalente Rapid.

„Sunt foarte fericit cu acest transfer. Jovana are multă experiență la nivel înalt și avem nevoie de acest lucru în echipa noastră. Mai are nevoie de puțină adaptare, dar avem răbdare cu ea, nu e nevoie să punem presiune, deoarece avem deja o echipă valoroasă. Jovana ne poate ajuta, cu forța ei, să obținem mari performanțe, este una dintre cele mai valoroase jucătoare din lume pe postul ei și asta o dovedesc statisticile și premiile obținute”, a punctat Ferhat Akbaș după primul antrenament alături de noua achiziție.

Adoră să pozeze sexy

Posesoara unora dintre cele mai lungi picioare din sportul mondial, Jovana este răsfățata revistelor glossy în Serbia și are numeroși fani pe tot globul. Frumoasa voleibalistă s-a căsătorit în 2014 cu Marcello Canzian, un jucător italian de volei pe plajă. Nunta lor a fost un eveniment monden foarte mediatizat. Cei doi au împreună un copil, iar Jovana a acceptat să vină la CSM București doar după ce buna ei prietenă Suzana Cebic a lăudat capitala României pentru gradul de securitate și opțiunile de petrecere a timpului liber cu familia.

Palmares Jovana Brakocevic

Cu naționala Serbiei:

Vicecampioană olimpică 2016

Campioană europeană 2011/argint CE 2007

Bronz la Campionatul Mondial 2006

Bronz la FIVB World Grand Prix 2011 și 2013

Aur în Liga Europeană 2011 și 2013/bronz 2012

Vicecampioană mondială universitară 2009

La nivel de club:

Vicecampioană a Chinei 2011 cu Guangzhou Evergrande

Campioană a Turciei 2013 cu Vakifbank Instanbul

Câștigătoare a Ligii Campionilor 2013 cu Vakifbank Instanbul

Campionatul Mondial al Cluburilor 2013 cu Vakifbank Instanbul

Distincții individuale:

„Cea mai eficientă jucătoare la serviciu” Campionatul European 2007

„Cel mai bun atacant” Liga Europeană 2010

MVP Liga Europeană 2011

„Cel mai bun atacant” Liga Europeană 2011

„Cea mai bună marcatoare” World Grand Prix 2011

MVP Campionatul European 2011

Sportiva Anului în Serbia 2011

MVP Liga Campionilor 2013

„Cea mai bună marcatoare” Liga Turcă 2013

„Cel mai bun universal” World Grand Prix 2013

MVP Campionatul Mondial al Cluburilor 2013